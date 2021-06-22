https://ria.ru/20210622/maksim-1738006730.html

Представитель МакSим раскрыла прогнозы по состоянию певицы

Представитель МакSим раскрыла прогнозы по состоянию певицы - РИА Новости, 22.06.2021

Представитель МакSим раскрыла прогнозы по состоянию певицы

Медики дают позитивные прогнозы по состоянию певицы Марины Максимовой (МакSим), об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщила пиар-менеджер исполнительницы... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T02:21

2021-06-22T02:21

2021-06-22T02:33

шоубиз

макsим (марина абросимова)

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Медики дают позитивные прогнозы по состоянию певицы Марины Максимовой (МакSим), об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщила пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.По ее словам, на данный момент Максимова остается в медикаментозной коме. Богушевская отметила, что перед тем, как певицу ввели в состояние искусственной комы, она не чувствовала себя плохо и не находилась в полуобморочном состоянии."Я с ней общалась буквально за час до того, как ее ввели в это состояние, и она была очень позитивной", - добавила пиар-менеджер.Певицу госпитализировали на прошлой неделе с высокими температурой и процентом поражения легких, при этом тест на коронавирус показал отрицательный результат. Позднее ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому.

https://rsport.ria.ru/20210621/maksim-1737849245.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макsим (марина абросимова)