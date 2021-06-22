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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210622/maksim-1738006730.html
Представитель МакSим раскрыла прогнозы по состоянию певицы
Представитель МакSим раскрыла прогнозы по состоянию певицы - РИА Новости, 22.06.2021
Представитель МакSим раскрыла прогнозы по состоянию певицы
Медики дают позитивные прогнозы по состоянию певицы Марины Максимовой (МакSим), об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщила пиар-менеджер исполнительницы... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T02:21
2021-06-22T02:33
шоубиз
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Медики дают позитивные прогнозы по состоянию певицы Марины Максимовой (МакSим), об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщила пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.По ее словам, на данный момент Максимова остается в медикаментозной коме. Богушевская отметила, что перед тем, как певицу ввели в состояние искусственной комы, она не чувствовала себя плохо и не находилась в полуобморочном состоянии."Я с ней общалась буквально за час до того, как ее ввели в это состояние, и она была очень позитивной", - добавила пиар-менеджер.Певицу госпитализировали на прошлой неделе с высокими температурой и процентом поражения легких, при этом тест на коронавирус показал отрицательный результат. Позднее ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому.
https://rsport.ria.ru/20210621/maksim-1737849245.html
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макsим (марина абросимова)
Представитель МакSим раскрыла прогнозы по состоянию певицы
02:21 22.06.2021 (обновлено: 02:33 22.06.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим

Представитель певицы МакSим рассказала о прогнозах врачей по ее состоянию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Медики дают позитивные прогнозы по состоянию певицы Марины Максимовой (МакSим), об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщила пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.
По ее словам, на данный момент Максимова остается в медикаментозной коме. Богушевская отметила, что перед тем, как певицу ввели в состояние искусственной комы, она не чувствовала себя плохо и не находилась в полуобморочном состоянии.
"Я с ней общалась буквально за час до того, как ее ввели в это состояние, и она была очень позитивной", - добавила пиар-менеджер.
Певицу госпитализировали на прошлой неделе с высокими температурой и процентом поражения легких, при этом тест на коронавирус показал отрицательный результат. Позднее ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому.
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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ШоубизМакSим (Марина Абросимова)
 
 
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