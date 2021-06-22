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Лукашенко назвал страны НАТО "лжецами и подлецами"
Лукашенко назвал страны НАТО "лжецами и подлецами" - РИА Новости, 23.06.2021
Лукашенко назвал страны НАТО "лжецами и подлецами"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя активность НАТО у границ республики, призвал этот военно-политический блок не "убаюкивать" Минск историями РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-22T23:40
2021-06-23T07:46
россия
вооруженные силы белоруссии
александр лукашенко
нато
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя активность НАТО у границ республики, призвал этот военно-политический блок не "убаюкивать" Минск историями про оборонительные учения и миролюбие."Вы как минимум лжецы, максимум - подлецы. Вы все время врали, вы нас обманывали, а сегодня - не получится. Мы сделаем все, чтобы защитить свою землю", - сказал Лукашенко в Бресте ходе церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Беларусь 1".Глава государства напомнил об обещаниях НАТО не расширяться на восток. "Мы этого наелись с 41-го года, когда мы вам верили и не извлекли уроков из истории, после победы подарив вам Восточную Европу - так называемые страны Варшавского договора - в обмен на ваши обещания, что вы никогда не сделаете шага в нашем направлении", - сказал он.Как отметил глава республики, в Минске видят, что коллективный Запад продолжает "грезить" о новом "броске на Восток", мировом господстве и захвате богатых ресурсов восточнее Белоруссии."И вот эти наши сыновья, которые здесь стоят под флагами победителей, запомните, сделают все для того, чтобы вы жили спокойной жизнью на своей земле (в Белоруссии – ред.). Вы - украинцы, белорусы и русские, поляки, евреи, татары. Все, кто живет здесь на этой земле. Это ваша земля. Вас нигде не ждут, и не верьте этим обещаниям, что, выдав, например, "карту поляка", вас там примут с распростертыми руками., - добавил Лукашенко.Заместитель госсекретаря совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков в апреле заявил, что иностранные военные учения у границ республики идут "буквально круглые сутки", а начальник белорусского Генштаба Виктор Гулевич указал на активность Североатлантического альянса вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии.В мае в Генштабе республики также заявили, что стратегические бомбардировщики НАТО в ходе демонстративных полетов, с большой долей вероятности, отрабатывают варианты нанесения ударов по Белоруссии и России.
https://ria.ru/20210615/obman-1737101938.html
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россия, вооруженные силы белоруссии, александр лукашенко, нато, минск, белоруссия, в мире
Лукашенко назвал страны НАТО "лжецами и подлецами"
23:40 22.06.2021 (обновлено: 07:46 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Лукашенко призвал НАТО не убаюкивать Минск историями об оборонительных учениях и миролюбии

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МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя активность НАТО у границ республики, призвал этот военно-политический блок не "убаюкивать" Минск историями про оборонительные учения и миролюбие.
"Вы как минимум лжецы, максимум - подлецы. Вы все время врали, вы нас обманывали, а сегодня - не получится. Мы сделаем все, чтобы защитить свою землю", - сказал Лукашенко в Бресте ходе церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Беларусь 1".
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Глава государства напомнил об обещаниях НАТО не расширяться на восток. "Мы этого наелись с 41-го года, когда мы вам верили и не извлекли уроков из истории, после победы подарив вам Восточную Европу - так называемые страны Варшавского договора - в обмен на ваши обещания, что вы никогда не сделаете шага в нашем направлении", - сказал он.
Как отметил глава республики, в Минске видят, что коллективный Запад продолжает "грезить" о новом "броске на Восток", мировом господстве и захвате богатых ресурсов восточнее Белоруссии.
"И вот эти наши сыновья, которые здесь стоят под флагами победителей, запомните, сделают все для того, чтобы вы жили спокойной жизнью на своей земле (в Белоруссии – ред.). Вы - украинцы, белорусы и русские, поляки, евреи, татары. Все, кто живет здесь на этой земле. Это ваша земля. Вас нигде не ждут, и не верьте этим обещаниям, что, выдав, например, "карту поляка", вас там примут с распростертыми руками., - добавил Лукашенко.
Заместитель госсекретаря совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков в апреле заявил, что иностранные военные учения у границ республики идут "буквально круглые сутки", а начальник белорусского Генштаба Виктор Гулевич указал на активность Североатлантического альянса вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии.
В мае в Генштабе республики также заявили, что стратегические бомбардировщики НАТО в ходе демонстративных полетов, с большой долей вероятности, отрабатывают варианты нанесения ударов по Белоруссии и России.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
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РоссияВооруженные силы БелоруссииАлександр ЛукашенкоНАТОМинскБелоруссияВ мире
 
 
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