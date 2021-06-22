https://ria.ru/20210622/lukashenko-1738163202.html

Лукашенко назвал страны НАТО "лжецами и подлецами"

Лукашенко назвал страны НАТО "лжецами и подлецами" - РИА Новости, 23.06.2021

Лукашенко назвал страны НАТО "лжецами и подлецами"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя активность НАТО у границ республики, призвал этот военно-политический блок не "убаюкивать" Минск историями РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-22T23:40

2021-06-22T23:40

2021-06-23T07:46

россия

вооруженные силы белоруссии

александр лукашенко

нато

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя активность НАТО у границ республики, призвал этот военно-политический блок не "убаюкивать" Минск историями про оборонительные учения и миролюбие."Вы как минимум лжецы, максимум - подлецы. Вы все время врали, вы нас обманывали, а сегодня - не получится. Мы сделаем все, чтобы защитить свою землю", - сказал Лукашенко в Бресте ходе церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Беларусь 1".Глава государства напомнил об обещаниях НАТО не расширяться на восток. "Мы этого наелись с 41-го года, когда мы вам верили и не извлекли уроков из истории, после победы подарив вам Восточную Европу - так называемые страны Варшавского договора - в обмен на ваши обещания, что вы никогда не сделаете шага в нашем направлении", - сказал он.Как отметил глава республики, в Минске видят, что коллективный Запад продолжает "грезить" о новом "броске на Восток", мировом господстве и захвате богатых ресурсов восточнее Белоруссии."И вот эти наши сыновья, которые здесь стоят под флагами победителей, запомните, сделают все для того, чтобы вы жили спокойной жизнью на своей земле (в Белоруссии – ред.). Вы - украинцы, белорусы и русские, поляки, евреи, татары. Все, кто живет здесь на этой земле. Это ваша земля. Вас нигде не ждут, и не верьте этим обещаниям, что, выдав, например, "карту поляка", вас там примут с распростертыми руками., - добавил Лукашенко.Заместитель госсекретаря совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков в апреле заявил, что иностранные военные учения у границ республики идут "буквально круглые сутки", а начальник белорусского Генштаба Виктор Гулевич указал на активность Североатлантического альянса вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии.В мае в Генштабе республики также заявили, что стратегические бомбардировщики НАТО в ходе демонстративных полетов, с большой долей вероятности, отрабатывают варианты нанесения ударов по Белоруссии и России.

https://ria.ru/20210615/obman-1737101938.html

https://ria.ru/20210622/lukashenko-1738156364.html

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россия, вооруженные силы белоруссии, александр лукашенко, нато, минск, белоруссия, в мире