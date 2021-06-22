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Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками
Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками - РИА Новости, 22.06.2021
Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народы граничащих с республикой стран Запада и Украины разобраться с "обезумевшими" политиками, которые... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T21:33
2021-06-22T23:46
жозеп боррель
министерство финансов сша
евросоюз
канада
белоруссия
сша
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 22 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народы граничащих с республикой стран Запада и Украины разобраться с "обезумевшими" политиками, которые принимают решения о санкциях против Минска."Я обращаюсь прежде всего &lt;...&gt; к народам наших соседних стран — полякам, литовцам, латышам, украинцам: очнитесь, пока не поздно, разберитесь с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность", — сказал он в Бресте ходе церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Беларусь 1".Лукашенко отметил, что сейчас, "как и 80 лет назад", регион находится на грани глобального конфликта, и поинтересовался у соседей, усвоили ли они уроки истории."Санкции, провокации. &lt;…&gt; Так и хочется спросить: вы что, это специально делаете, хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов — на патриотичность? Давайте попробуем", — добавил президент.По его словам, раньше государства "жили по-соседски, делили кусок хлеба", а люди ездили друг к другу.Он заверил, что белорусы в любом случае отстоят свою землю, независимость и суверенитет. Как указал Лукашенко, для Минска современный мир не замыкается на Евросоюзе — есть "достаточно ответственных стран" и целых регионов, с которыми Белоруссия продолжит тесно сотрудничать."За нами правда. И мы наследники великого поколения, которое подарило нам жизнь, свободу и независимость", — добавил президент.Лукашенко заявил, что за последний год белорусы испытали на себе самые современные технологии гибридной войны. По его словам, на реализацию "цветного блицкрига" в стране бросили огромные финансовые ресурсы."Белорусы все чаще спрашивают: так что, воевать будем? Да бросьте, белорусы. Мы уже давно воюем. Просто война приобрела другие формы. Уже не будет тех войн, уже в эти ворота (Брестской крепости. — Прим. ред.) они не попрут тысячами солдат. Война начнется и всегда начинается в современных условиях изнутри государства", — заметил он.Санкции против МинскаВ понедельник Европейский союз расширил санкции против Белоруссии, добавив в него 78 физлиц и восемь организаций. Среди фигурантов списка — те, кто, по мнению Брюсселя, причастен к инциденту с посадкой самолета Rayanair в Минске 23 мая, ответственен за нарушения прав человека при подавлении акций протеста. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не исключил подготовку еще одного пакета ограничений. Свои рестрикции наложили и США: меры коснутся 16 физических лиц, а также КГБ Белоруссии, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, внутренних войск МВД, УВД Брестоблисполкома, минского Центра изоляции правонарушителей на Окрестина.Кроме того, санкционное давление на Минск усилила Канада, введя ограничения против 17 физических лиц и пяти компаний Белоруссии. Присоединилась и Великобритания: санкции коснулись предприятия "Белаэронавигация" и Белорусской нефтяной компании, а также 11 физических лиц.ЕС также готовит секторальные экономические санкции против Минска, которые могут коснуться нефтеперерабатывающей, калийной, деревообрабатывающей промышленности страны. В таком случае это затронет и Россию — основного торгового партнера Белоруссии. Сроки введения ограничительных мер пока не называют, но, по данным СМИ, это может произойти в августе или сентябре.
https://ria.ru/20210527/belorussiya-1734488049.html
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жозеп боррель, министерство финансов сша, евросоюз, канада, белоруссия, сша, александр лукашенко, в мире
Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками
21:33 22.06.2021 (обновлено: 23:46 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" и "потерявшими" реальность западными политиками

Читать ria.ru в
МИНСК, 22 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народы граничащих с республикой стран Запада и Украины разобраться с "обезумевшими" политиками, которые принимают решения о санкциях против Минска.
"Я обращаюсь прежде всего <...> к народам наших соседних стран — полякам, литовцам, латышам, украинцам: очнитесь, пока не поздно, разберитесь с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность", — сказал он в Бресте ходе церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Беларусь 1".
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Лукашенко отметил, что сейчас, "как и 80 лет назад", регион находится на грани глобального конфликта, и поинтересовался у соседей, усвоили ли они уроки истории.
"Санкции, провокации. <…> Так и хочется спросить: вы что, это специально делаете, хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов — на патриотичность? Давайте попробуем", — добавил президент.
По его словам, раньше государства "жили по-соседски, делили кусок хлеба", а люди ездили друг к другу.

"Давайте остановимся у этой последней черты. Завтра будет поздно. Неужели среди украинцев, литовцев, латышей и поляков, к которым белорусы всегда относились дружественно, найдутся те, кто готов пожертвовать этой своей мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств, политиков, которым на самом деле наплевать на наш народ и на свои народы, их судьбы и государственность, нашу белорусскую государственность?" — спросил Лукашенко.

Он заверил, что белорусы в любом случае отстоят свою землю, независимость и суверенитет. Как указал Лукашенко, для Минска современный мир не замыкается на Евросоюзе — есть "достаточно ответственных стран" и целых регионов, с которыми Белоруссия продолжит тесно сотрудничать.
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"За нами правда. И мы наследники великого поколения, которое подарило нам жизнь, свободу и независимость", — добавил президент.
Лукашенко заявил, что за последний год белорусы испытали на себе самые современные технологии гибридной войны. По его словам, на реализацию "цветного блицкрига" в стране бросили огромные финансовые ресурсы.
"Белорусы все чаще спрашивают: так что, воевать будем? Да бросьте, белорусы. Мы уже давно воюем. Просто война приобрела другие формы. Уже не будет тех войн, уже в эти ворота (Брестской крепости. — Прим. ред.) они не попрут тысячами солдат. Война начнется и всегда начинается в современных условиях изнутри государства", — заметил он.
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Санкции против Минска

В понедельник Европейский союз расширил санкции против Белоруссии, добавив в него 78 физлиц и восемь организаций. Среди фигурантов списка — те, кто, по мнению Брюсселя, причастен к инциденту с посадкой самолета Rayanair в Минске 23 мая, ответственен за нарушения прав человека при подавлении акций протеста. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не исключил подготовку еще одного пакета ограничений.
Свои рестрикции наложили и США: меры коснутся 16 физических лиц, а также КГБ Белоруссии, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, внутренних войск МВД, УВД Брестоблисполкома, минского Центра изоляции правонарушителей на Окрестина.
Кроме того, санкционное давление на Минск усилила Канада, введя ограничения против 17 физических лиц и пяти компаний Белоруссии. Присоединилась и Великобритания: санкции коснулись предприятия "Белаэронавигация" и Белорусской нефтяной компании, а также 11 физических лиц.
ЕС также готовит секторальные экономические санкции против Минска, которые могут коснуться нефтеперерабатывающей, калийной, деревообрабатывающей промышленности страны. В таком случае это затронет и Россию — основного торгового партнера Белоруссии. Сроки введения ограничительных мер пока не называют, но, по данным СМИ, это может произойти в августе или сентябре.
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