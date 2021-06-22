Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210622/lgbt-1738000025.html
Над Госдепом поднимут радужный флаг ЛГБТ
Над Госдепом поднимут радужный флаг ЛГБТ - РИА Новости, 22.06.2021
Над Госдепом поднимут радужный флаг ЛГБТ
Радужный флаг ЛГБТ-сообщества будет впервые поднят в Госдепе на этой неделе, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T00:41
2021-06-22T00:59
энтони блинкен
лгбт-сообщество
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573560865_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f72f62554b7e161e4220c11c9e7194a.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Радужный флаг ЛГБТ-сообщества будет впервые поднят в Госдепе на этой неделе, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Он напомнил, что 26 июня отмечается годовщина легализации однополых браков в США, а 28 июня — годовщина беспорядков в гей-клубе в Нью-Йорке в 1969-м, которую отмечают как один из первых актов сопротивления ЛГБТ-сообщества притеснениям со стороны общества.Блинкен не сказал, будет ли флаг вывешен внутри или снаружи здания.Так называемый прогрессивный флаг, помимо цветов радуги, включает черную и коричневую полосы в знак солидарности с афроамериканцами, а также желтый треугольник и фиолетовый круг, которые ассоциируются с трансгендерами и интерсексуалами.
https://ria.ru/20210604/pentagon-1735737418.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573560865_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef196d0340d17c6dda821464f59d987c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энтони блинкен, лгбт-сообщество, сша, в мире
Над Госдепом поднимут радужный флаг ЛГБТ
00:41 22.06.2021 (обновлено: 00:59 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг ЛГБТ-сообщества
Флаг ЛГБТ-сообщества - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Над Госдепом поднимут радужный флаг ЛГБТ

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Радужный флаг ЛГБТ-сообщества будет впервые поднят в Госдепе на этой неделе, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы вывесим влаг с 26 по 28 июня. <…> Прогрессивный флаг будет развеваться в Госдепартаменте", — сказал Блинкен, выступая в Вашингтоне.

Он напомнил, что 26 июня отмечается годовщина легализации однополых браков в США, а 28 июня — годовщина беспорядков в гей-клубе в Нью-Йорке в 1969-м, которую отмечают как один из первых актов сопротивления ЛГБТ-сообщества притеснениям со стороны общества.
Блинкен не сказал, будет ли флаг вывешен внутри или снаружи здания.
Так называемый прогрессивный флаг, помимо цветов радуги, включает черную и коричневую полосы в знак солидарности с афроамериканцами, а также желтый треугольник и фиолетовый круг, которые ассоциируются с трансгендерами и интерсексуалами.
Военные США у здания Пентагона - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 23:26
CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
 
Энтони БлинкенЛГБТ-сообществоСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Глава Сахалина поручил разбираться в случаях принуждения к вакцинации
08:48В Белоруссии приостановили трансляцию канала RTVI
08:33США зря ожидают возобновления диалога с КНДР, заявили в Пхеньяне
08:25Переболевший COVID-19 врио главы Мордовии привился "Спутником V"
08:23Синоптики предупредили москвичей о возможном температурном рекорде
08:16Советский ветеран из Нью-Йорка рассказал о первом и последнем дне ВОВ
08:15В Чаде задержали группу российских путешественников
08:11США вошли в десятку лидеров покупателей российской икры
08:00На Камчатке супругов осудили за убийство трехмесячного ребенка
08:00Жара обойдется в миллиарды. Откуда ажиотажный спрос на российский газ
08:00Перекладывание вины. Почему в Армении победил проигравший Пашинян
07:14Эксперт рассказал, как защитить банковскую карту в период летних отпусков
07:07В ФСБ рассказали о жестоких экспериментах нацистских врачей в Крыму
07:02В Брестской крепости прошли мероприятия по случаю 80-летия начала ВОВ
06:48СМИ: правительство поддержало новый штраф за выброс мусора
06:38Гинцбург рассказал, каким препаратом можно ревакцинироваться от COVID-19
06:29Во Владивостоке ребенка-инвалида изъяли из семьи
06:19В красноярском нацпарке при нападении медведя на туристов погиб подросток
06:13Исследование: каждый пятый россиянин работает в отпуске
06:08Москва будет поддерживать Минск вплоть до "критических обстоятельств"
Лента новостейМолния