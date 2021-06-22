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Над Госдепом поднимут радужный флаг ЛГБТ
Над Госдепом поднимут радужный флаг ЛГБТ - РИА Новости, 22.06.2021
Над Госдепом поднимут радужный флаг ЛГБТ
Радужный флаг ЛГБТ-сообщества будет впервые поднят в Госдепе на этой неделе, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T00:41
2021-06-22T00:41
2021-06-22T00:59
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Радужный флаг ЛГБТ-сообщества будет впервые поднят в Госдепе на этой неделе, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Он напомнил, что 26 июня отмечается годовщина легализации однополых браков в США, а 28 июня — годовщина беспорядков в гей-клубе в Нью-Йорке в 1969-м, которую отмечают как один из первых актов сопротивления ЛГБТ-сообщества притеснениям со стороны общества.Блинкен не сказал, будет ли флаг вывешен внутри или снаружи здания.Так называемый прогрессивный флаг, помимо цветов радуги, включает черную и коричневую полосы в знак солидарности с афроамериканцами, а также желтый треугольник и фиолетовый круг, которые ассоциируются с трансгендерами и интерсексуалами.
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энтони блинкен, лгбт-сообщество, сша, в мире
Над Госдепом поднимут радужный флаг ЛГБТ
00:41 22.06.2021 (обновлено: 00:59 22.06.2021)
Над Госдепом поднимут радужный флаг ЛГБТ