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Официальный курс евро на среду вырос на 17 копеек
Официальный курс евро на среду вырос на 17 копеек - РИА Новости, 22.06.2021
Официальный курс евро на среду вырос на 17 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 17,35 копейки - до 87,0677 рубля, курс доллара снизился на 3,26 копейки, до 73,1661 рубля, РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T13:18
2021-06-22T13:18
2021-06-22T13:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 17,35 копейки - до 87,0677 рубля, курс доллара снизился на 3,26 копейки, до 73,1661 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 6 копеек, составив 79,4218 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
Официальный курс евро на среду вырос на 17 копеек
Официальный курс евро на среду вырос на 17 копеек, до 87,07 рубля