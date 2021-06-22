https://ria.ru/20210622/kurs-1738069339.html

Официальный курс евро на среду вырос на 17 копеек

Официальный курс евро на среду вырос на 17 копеек - РИА Новости, 22.06.2021

Официальный курс евро на среду вырос на 17 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 17,35 копейки - до 87,0677 рубля, курс доллара снизился на 3,26 копейки, до 73,1661 рубля, РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T13:18

2021-06-22T13:18

2021-06-22T13:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736333226_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_bfbbe04762bc40ca7c09389647fcb8bd.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 17,35 копейки - до 87,0677 рубля, курс доллара снизился на 3,26 копейки, до 73,1661 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 6 копеек, составив 79,4218 рубля.

https://ria.ru/20210621/inflyatsiya-1737620521.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика