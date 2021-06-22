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Путин обсудил сотрудничество с президентом Кубы
Путин обсудил сотрудничество с президентом Кубы - РИА Новости, 22.06.2021
Путин обсудил сотрудничество с президентом Кубы
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, они обсудили годовщину начала Великой Отечественной... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T20:00
2021-06-22T20:00
мигель диас-канель
россия
владимир путин
женева (город)
куба
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, они обсудили годовщину начала Великой Отечественной войны и сотрудничество двух стран, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе кубинской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны президент Кубы выразил чувства солидарности, а также отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом. Он подчеркнул, что в его стране бережно хранят память о подвигах советского народа."С обеих сторон акцентирована важность отстаивания исторической правды о Великой Отечественной войне и её героях, а также недопустимость попыток переписывания истории", - говорится в сообщении.Добавляется, что президенты затронули актуальные вопросы российско-кубинского сотрудничества в разных областях, в том числе дальнейшую координацию по вопросам международной повестки дня и взаимодействие в рамках ООН."Президент России поделился впечатлениями по итогам недавнего российско-американского саммита в Женеве", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры стран условились о продолжении контактов.
https://ria.ru/20210622/razgovor-1738125548.html
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женева (город)
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мигель диас-канель, россия, владимир путин, женева (город), куба, оон, в мире
Путин обсудил сотрудничество с президентом Кубы
20:00 22.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин обсудил с президентом Кубы годовщину начала войны и сотрудничество двух стран

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, они обсудили годовщину начала Великой Отечественной войны и сотрудничество двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе кубинской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны президент Кубы выразил чувства солидарности, а также отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом. Он подчеркнул, что в его стране бережно хранят память о подвигах советского народа.
"С обеих сторон акцентирована важность отстаивания исторической правды о Великой Отечественной войне и её героях, а также недопустимость попыток переписывания истории", - говорится в сообщении.
Добавляется, что президенты затронули актуальные вопросы российско-кубинского сотрудничества в разных областях, в том числе дальнейшую координацию по вопросам международной повестки дня и взаимодействие в рамках ООН.
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"Президент России поделился впечатлениями по итогам недавнего российско-американского саммита в Женеве", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры стран условились о продолжении контактов.
 
Мигель Диас-КанельРоссияВладимир ПутинЖенева (город)КубаООНВ мире
 
 
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