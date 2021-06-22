https://ria.ru/20210622/kuba-1738147648.html

Путин обсудил сотрудничество с президентом Кубы

Путин обсудил сотрудничество с президентом Кубы - РИА Новости, 22.06.2021

Путин обсудил сотрудничество с президентом Кубы

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, они обсудили годовщину начала Великой Отечественной... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T20:00

2021-06-22T20:00

2021-06-22T20:00

мигель диас-канель

россия

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оон

в мире

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, они обсудили годовщину начала Великой Отечественной войны и сотрудничество двух стран, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе кубинской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны президент Кубы выразил чувства солидарности, а также отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом. Он подчеркнул, что в его стране бережно хранят память о подвигах советского народа."С обеих сторон акцентирована важность отстаивания исторической правды о Великой Отечественной войне и её героях, а также недопустимость попыток переписывания истории", - говорится в сообщении.Добавляется, что президенты затронули актуальные вопросы российско-кубинского сотрудничества в разных областях, в том числе дальнейшую координацию по вопросам международной повестки дня и взаимодействие в рамках ООН."Президент России поделился впечатлениями по итогам недавнего российско-американского саммита в Женеве", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры стран условились о продолжении контактов.

https://ria.ru/20210622/razgovor-1738125548.html

https://ria.ru/20210622/kuba-1738070721.html

россия

женева (город)

куба

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мигель диас-канель, россия, владимир путин, женева (город), куба, оон, в мире