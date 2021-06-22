https://ria.ru/20210622/kuba-1738070721.html
Посол Кубы рассказал о проблемах страны в пандемию из-за блокады
Посол Кубы рассказал о проблемах страны в пандемию из-за блокады - РИА Новости, 22.06.2021
Посол Кубы рассказал о проблемах страны в пандемию из-за блокады
Блокада Кубы со стороны США лишает кубинцев аппаратов ИВЛ, масок и иных медицинских материалов в условиях пандемии коронавируса, заявил журналистам посол Кубы в РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T13:28
2021-06-22T13:28
2021-06-22T14:04
распространение коронавируса
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Блокада Кубы со стороны США лишает кубинцев аппаратов ИВЛ, масок и иных медицинских материалов в условиях пандемии коронавируса, заявил журналистам посол Кубы в Москве Хулио Гармендия Пенья."Бесчеловечный характер блокады усугубляется и становится ещё более жестоким в условиях пандемии COVID-19. Правительство США применяет эту политику и, в частности, еë экстерриториальный компонент, для того, чтобы умышленно лишить кубинцев аппаратов ИВЛ, масок, диагностических комплектов, защитных очков, костюмов, перчаток, реактивов и других материалов, необходимых для борьбы с этим заболеванием", - заявил посол.По его словам, с апреля 2019 года по декабрь 2020 потери Кубы из-за блокады составили около 9 157 000 000 долларов США, в среднем 436 миллионов в месяц.С апреля 2019 по март 2020 года США ввели в отношении Кубы новые санкции, которые в основном касались туристического сектора, а также финансовых операций острова с третьими странами. Согласно отчету о последствиях блокады Кубы, за этот период убытки страны в сфере туризма превысили 1,8 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20210509/kuba-1731534515.html
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россия, куба, сша, в мире
Посол Кубы рассказал о проблемах страны в пандемию из-за блокады
13:28 22.06.2021 (обновлено: 14:04 22.06.2021)
Посол Кубы в России рассказал о проблемах страны в пандемию из-за блокады со стороны США
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Блокада Кубы со стороны США
лишает кубинцев аппаратов ИВЛ, масок и иных медицинских материалов в условиях пандемии коронавируса, заявил журналистам посол Кубы
в Москве
Хулио Гармендия Пенья.
"Бесчеловечный характер блокады усугубляется и становится ещё более жестоким в условиях пандемии COVID-19. Правительство США применяет эту политику и, в частности, еë экстерриториальный компонент, для того, чтобы умышленно лишить кубинцев аппаратов ИВЛ, масок, диагностических комплектов, защитных очков, костюмов, перчаток, реактивов и других материалов, необходимых для борьбы с этим заболеванием", - заявил посол.
По его словам, с апреля 2019 года по декабрь 2020 потери Кубы из-за блокады составили около 9 157 000 000 долларов США, в среднем 436 миллионов в месяц.
С апреля 2019 по март 2020 года США ввели в отношении Кубы новые санкции, которые в основном касались туристического сектора, а также финансовых операций острова с третьими странами. Согласно отчету о последствиях блокады Кубы, за этот период убытки страны в сфере туризма превысили 1,8 миллиарда долларов.