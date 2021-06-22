https://ria.ru/20210622/kuba-1738070721.html

Посол Кубы рассказал о проблемах страны в пандемию из-за блокады

Посол Кубы рассказал о проблемах страны в пандемию из-за блокады - РИА Новости, 22.06.2021

Посол Кубы рассказал о проблемах страны в пандемию из-за блокады

Блокада Кубы со стороны США лишает кубинцев аппаратов ИВЛ, масок и иных медицинских материалов в условиях пандемии коронавируса, заявил журналистам посол Кубы в РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T13:28

2021-06-22T13:28

2021-06-22T14:04

распространение коронавируса

россия

куба

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579976413_0:61:3033:1767_1920x0_80_0_0_b68b6ee6179f667c8c720b95700bd605.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Блокада Кубы со стороны США лишает кубинцев аппаратов ИВЛ, масок и иных медицинских материалов в условиях пандемии коронавируса, заявил журналистам посол Кубы в Москве Хулио Гармендия Пенья."Бесчеловечный характер блокады усугубляется и становится ещё более жестоким в условиях пандемии COVID-19. Правительство США применяет эту политику и, в частности, еë экстерриториальный компонент, для того, чтобы умышленно лишить кубинцев аппаратов ИВЛ, масок, диагностических комплектов, защитных очков, костюмов, перчаток, реактивов и других материалов, необходимых для борьбы с этим заболеванием", - заявил посол.По его словам, с апреля 2019 года по декабрь 2020 потери Кубы из-за блокады составили около 9 157 000 000 долларов США, в среднем 436 миллионов в месяц.С апреля 2019 по март 2020 года США ввели в отношении Кубы новые санкции, которые в основном касались туристического сектора, а также финансовых операций острова с третьими странами. Согласно отчету о последствиях блокады Кубы, за этот период убытки страны в сфере туризма превысили 1,8 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20210509/kuba-1731534515.html

россия

куба

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, куба, сша, в мире