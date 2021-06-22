https://ria.ru/20210622/krym-1738126449.html
В Крыму после наводнения погибли посевы
В Крыму после наводнения погибли посевы - РИА Новости, 22.06.2021
В Крыму после наводнения погибли посевы
Посевы погибли на площади 122 гектара в Крыму из-за разгула стихии, предварительная сумма ущерба превышает 2 миллиона рублей, сообщил вице-премьер крымского... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T17:45
2021-06-22T17:45
2021-06-22T17:45
подтопления в крыму
керчь
ялта
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Посевы погибли на площади 122 гектара в Крыму из-за разгула стихии, предварительная сумма ущерба превышает 2 миллиона рублей, сообщил вице-премьер крымского правительства, министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин."В ходе обследований посевов, которые проводились по всей территории республики, только в Ленинском районе выявлены площади, на которых отмечено полегание растений, надломление стеблей, оголенные участки посевов, вымытые потоками воды, а также потопление посевов: уровень воды составил от 2 до 15 сантиметров… Предварительная сумма ущерба составляет более 2 миллионов рублей, гибель посевов произошла на площади 122 гектаров", - написал Рюмшин на своей странице в соцсети Facebook.По его словам, из-за чрезвычайной ситуации нанесен ущерб четырем сельскохозяйственным предприятиям в четырех сельских поселениях.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.
https://ria.ru/20210622/yalta-1738074227.html
керчь
ялта
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подтопления в крыму, керчь, ялта, республика крым, происшествия
В Крыму после наводнения погибли посевы
В Крыму после наводнения погибли посевы на площади 122 гектара