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Роспотребнадзор продлил ограничения на работу детсадов в Большой Ялте

Роспотребнадзор продлил ограничения на работу детсадов в Большой Ялте - РИА Новости, 22.06.2021

Роспотребнадзор продлил ограничения на работу детсадов в Большой Ялте

Роспотребнадзор принял решение продлить ограничения на работу детских садов до нормализации ситуации с водоснабжением в Большой Ялте, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T13:33

2021-06-22T13:33

2021-06-22T13:33

подтопления в крыму

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ялта

республика крым

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор принял решение продлить ограничения на работу детских садов до нормализации ситуации с водоснабжением в Большой Ялте, сообщила пресс-служба ведомства.Водоснабжение в Ялте было прервано 18 июня из-за разгула стихии и последовавшей за ним аварии. К понедельнику 21 июня водоснабжение удалось восстановить за счет альтернативных источников. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что вода, поступающая в дома ялтинцев, пригодна пока для использования только в технических целях."Управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю повторно провело проверки всех детских дошкольных образовательных учреждений Большой Ялты. По итогам мониторинга принято решение продлить ограничения на работу детских садов до нормализации ситуации с водоснабжением и подачи воды соответствующего качества",- говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что жителям территорий, пострадавших от подтопления, необходимо употреблять в пищу только бутилированную или кипяченую воду.

https://ria.ru/20210621/uscherb-1737976842.html

россия

ялта

республика крым

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подтопления в крыму, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ялта, республика крым, общество