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Роспотребнадзор продлил ограничения на работу детсадов в Большой Ялте
Роспотребнадзор продлил ограничения на работу детсадов в Большой Ялте - РИА Новости, 22.06.2021
Роспотребнадзор продлил ограничения на работу детсадов в Большой Ялте
Роспотребнадзор принял решение продлить ограничения на работу детских садов до нормализации ситуации с водоснабжением в Большой Ялте, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T13:33
2021-06-22T13:33
подтопления в крыму
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ялта
республика крым
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор принял решение продлить ограничения на работу детских садов до нормализации ситуации с водоснабжением в Большой Ялте, сообщила пресс-служба ведомства.Водоснабжение в Ялте было прервано 18 июня из-за разгула стихии и последовавшей за ним аварии. К понедельнику 21 июня водоснабжение удалось восстановить за счет альтернативных источников. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что вода, поступающая в дома ялтинцев, пригодна пока для использования только в технических целях."Управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю повторно провело проверки всех детских дошкольных образовательных учреждений Большой Ялты. По итогам мониторинга принято решение продлить ограничения на работу детских садов до нормализации ситуации с водоснабжением и подачи воды соответствующего качества",- говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что жителям территорий, пострадавших от подтопления, необходимо употреблять в пищу только бутилированную или кипяченую воду.
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подтопления в крыму, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ялта, республика крым, общество
Роспотребнадзор продлил ограничения на работу детсадов в Большой Ялте
13:33 22.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди на затопленной улице в Ялте
Люди на затопленной улице в Ялте - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Роспотребнадзор принял решение продлить ограничения на работу детсадов в Большой Ялте

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор принял решение продлить ограничения на работу детских садов до нормализации ситуации с водоснабжением в Большой Ялте, сообщила пресс-служба ведомства.
Водоснабжение в Ялте было прервано 18 июня из-за разгула стихии и последовавшей за ним аварии. К понедельнику 21 июня водоснабжение удалось восстановить за счет альтернативных источников. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что вода, поступающая в дома ялтинцев, пригодна пока для использования только в технических целях.
Ликвидация последствий наводнения в Ялте - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 21:08
В Ялте начали подсчитывать ущерб, нанесенный наводнением
"Управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю повторно провело проверки всех детских дошкольных образовательных учреждений Большой Ялты. По итогам мониторинга принято решение продлить ограничения на работу детских садов до нормализации ситуации с водоснабжением и подачи воды соответствующего качества",- говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что жителям территорий, пострадавших от подтопления, необходимо употреблять в пищу только бутилированную или кипяченую воду.
"Поток воды просто сносит машины, сносит людей": наводнение в Ялте
© Фото : сайт мэрии Ялты

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

Последствия ливней в Ялте
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

Автомобильное движение на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

Мужчина на одной из улиц Ялты
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© Фото : Янина Павленко/Facebook

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

Последствия ливней в Ялте
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

Мужчина на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
Подтопления в КрымуРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЯлтаРеспублика КрымОбщество
 
 
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