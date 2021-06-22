Роспотребнадзор продлил ограничения на работу детсадов в Большой Ялте

Роспотребнадзор принял решение продлить ограничения на работу детсадов в Большой Ялте
В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.
В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.
В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.
В центре Ялты не работает общественный транспорт.
В центре Ялты не работает общественный транспорт.
Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.
Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.
К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.
К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.
Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.
Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.
"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.
"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.
Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.
Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.
В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.
В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.
В центре Ялты не работает общественный транспорт.
Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.
К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.
Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.
"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.
Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.