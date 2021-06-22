https://ria.ru/20210622/krym-1738059923.html

Шойгу провел совещание по ситуации с паводком в Крыму

Шойгу провел совещание по ситуации с паводком в Крыму - РИА Новости, 22.06.2021

Шойгу провел совещание по ситуации с паводком в Крыму

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник провел совещание по ситуации с ликвидацией последствий паводка в Крыму. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:37

2021-06-22T12:37

2021-06-22T12:37

подтопления в крыму

россия

вооруженные силы рф

сергей аксенов (политик)

дмитрий булгаков

сергей шойгу

республика крым

безопасность

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник провел совещание по ситуации с ликвидацией последствий паводка в Крыму.По его словам, в результате аномального количества осадков в Крыму оказались подтопленными девять городов и 27 населённых пунктов."Президентом России даны указания о применении и подключении Вооруженных сил к проведению этой работы. С этой целью сформирована группировка, в которую вошли подразделения материально-технического обеспечения, медицинского обеспечения, инженерные войска, войска РХБ защиты, войска связи Южного военного округа, Черноморского флота, Воздушно-десантные войска", - рассказал министр на селекторном совещании в военном ведомстве.По словам Шойгу, для организации межведомственного взаимодействия и координации деятельности сегодня в Крым вылетает замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, чтобы на месте координировать все действия сил и подразделений ВС РФ, а также для работы с губернатором Крыма.В Крыму в настоящее время создана группировка МО РФ по борьбе с последствиями стихийного бедствия в количестве 21 600 человек и более 1300 единиц техники.Присутствовавший на совещании по видеоконференцсвязи губернатор Крыма Сергей Аксенов высказал слова благодарности военным и министру за помощь республике и местному населению."Взаимодействие на самом высоком уровне организовано, только слова благодарности лично вам и личному составу Вооружённых сил. С командующим флотом и командующим 22-м корпусом все время на связи. Лично руковожу полностью распределением сил и средств. Никаких вопросов нет, поручения ваши и президента РФ выполняются", - сказал Аксенов, обращаясь к Шойгу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/navodnenie-1737981027.html

https://ria.ru/20210621/navodnenie-1737883002.html

россия

республика крым

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подтопления в крыму, россия, вооруженные силы рф, сергей аксенов (политик), дмитрий булгаков, сергей шойгу, республика крым, безопасность