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Шойгу провел совещание по ситуации с паводком в Крыму
Шойгу провел совещание по ситуации с паводком в Крыму - РИА Новости, 22.06.2021
Шойгу провел совещание по ситуации с паводком в Крыму
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник провел совещание по ситуации с ликвидацией последствий паводка в Крыму. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:37
2021-06-22T12:37
подтопления в крыму
россия
вооруженные силы рф
сергей аксенов (политик)
дмитрий булгаков
сергей шойгу
республика крым
безопасность
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник провел совещание по ситуации с ликвидацией последствий паводка в Крыму.По его словам, в результате аномального количества осадков в Крыму оказались подтопленными девять городов и 27 населённых пунктов."Президентом России даны указания о применении и подключении Вооруженных сил к проведению этой работы. С этой целью сформирована группировка, в которую вошли подразделения материально-технического обеспечения, медицинского обеспечения, инженерные войска, войска РХБ защиты, войска связи Южного военного округа, Черноморского флота, Воздушно-десантные войска", - рассказал министр на селекторном совещании в военном ведомстве.По словам Шойгу, для организации межведомственного взаимодействия и координации деятельности сегодня в Крым вылетает замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, чтобы на месте координировать все действия сил и подразделений ВС РФ, а также для работы с губернатором Крыма.В Крыму в настоящее время создана группировка МО РФ по борьбе с последствиями стихийного бедствия в количестве 21 600 человек и более 1300 единиц техники.Присутствовавший на совещании по видеоконференцсвязи губернатор Крыма Сергей Аксенов высказал слова благодарности военным и министру за помощь республике и местному населению."Взаимодействие на самом высоком уровне организовано, только слова благодарности лично вам и личному составу Вооружённых сил. С командующим флотом и командующим 22-м корпусом все время на связи. Лично руковожу полностью распределением сил и средств. Никаких вопросов нет, поручения ваши и президента РФ выполняются", - сказал Аксенов, обращаясь к Шойгу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/navodnenie-1737981027.html
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подтопления в крыму, россия, вооруженные силы рф, сергей аксенов (политик), дмитрий булгаков, сергей шойгу, республика крым, безопасность
Шойгу провел совещание по ситуации с паводком в Крыму
12:37 22.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Сергей Шойгу во вторник провел совещание по ситуации с ликвидацией последствий паводка в Крыму

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник провел совещание по ситуации с ликвидацией последствий паводка в Крыму.
По его словам, в результате аномального количества осадков в Крыму оказались подтопленными девять городов и 27 населённых пунктов.
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"Президентом России даны указания о применении и подключении Вооруженных сил к проведению этой работы. С этой целью сформирована группировка, в которую вошли подразделения материально-технического обеспечения, медицинского обеспечения, инженерные войска, войска РХБ защиты, войска связи Южного военного округа, Черноморского флота, Воздушно-десантные войска", - рассказал министр на селекторном совещании в военном ведомстве.
По словам Шойгу, для организации межведомственного взаимодействия и координации деятельности сегодня в Крым вылетает замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, чтобы на месте координировать все действия сил и подразделений ВС РФ, а также для работы с губернатором Крыма.
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Путин дал поручения по ликвидации последствий наводнений в Крыму
В Крыму в настоящее время создана группировка МО РФ по борьбе с последствиями стихийного бедствия в количестве 21 600 человек и более 1300 единиц техники.
Присутствовавший на совещании по видеоконференцсвязи губернатор Крыма Сергей Аксенов высказал слова благодарности военным и министру за помощь республике и местному населению.
"Взаимодействие на самом высоком уровне организовано, только слова благодарности лично вам и личному составу Вооружённых сил. С командующим флотом и командующим 22-м корпусом все время на связи. Лично руковожу полностью распределением сил и средств. Никаких вопросов нет, поручения ваши и президента РФ выполняются", - сказал Аксенов, обращаясь к Шойгу.
"Поток воды просто сносит машины, сносит людей": наводнение в Ялте
© Фото : сайт мэрии Ялты

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

Последствия ливней в Ялте
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

Автомобильное движение на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

Мужчина на одной из улиц Ялты
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© Фото : Янина Павленко/Facebook

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

Последствия ливней в Ялте
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

Мужчина на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
Подтопления в КрымуРоссияВооруженные силы РФСергей Аксенов (политик)Дмитрий БулгаковСергей ШойгуРеспублика КрымБезопасность
 
 
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