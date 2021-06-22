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В Крыму всех сотрудников сферы услуг обязали привиться от коронавируса
В Крыму всех сотрудников сферы услуг обязали привиться от коронавируса - РИА Новости, 22.06.2021
В Крыму всех сотрудников сферы услуг обязали привиться от коронавируса
Руководителям предприятий сферы услуг Крыма рекомендовано провести стопроцентную вакцинацию сотрудников от коронавируса, соответствующие изменения внесены в... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:16
2021-06-22T12:16
2021-06-22T12:20
здоровье - общество
республика крым
общество
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Руководителям предприятий сферы услуг Крыма рекомендовано провести стопроцентную вакцинацию сотрудников от коронавируса, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности."Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также оказывающим транспортные услуги, иммунизировать 100% сотрудников против новой коронавирусной инфекции", - говорится в указе.Рекомендации не распространяются на сотрудников, имеющих медицинские противопоказания.
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РИА Новости
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РИА Новости
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здоровье - общество, республика крым, общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
В Крыму всех сотрудников сферы услуг обязали привиться от коронавируса
12:16 22.06.2021 (обновлено: 12:20 22.06.2021)
В Крыму всех сотрудников сферы услуг обязали привиться от коронавируса