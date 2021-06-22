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В Крыму всех сотрудников сферы услуг обязали привиться от коронавируса

В Крыму всех сотрудников сферы услуг обязали привиться от коронавируса - РИА Новости, 22.06.2021

В Крыму всех сотрудников сферы услуг обязали привиться от коронавируса

Руководителям предприятий сферы услуг Крыма рекомендовано провести стопроцентную вакцинацию сотрудников от коронавируса, соответствующие изменения внесены в... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:16

2021-06-22T12:16

2021-06-22T12:20

здоровье - общество

республика крым

общество

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новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Руководителям предприятий сферы услуг Крыма рекомендовано провести стопроцентную вакцинацию сотрудников от коронавируса, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности."Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также оказывающим транспортные услуги, иммунизировать 100% сотрудников против новой коронавирусной инфекции", - говорится в указе.Рекомендации не распространяются на сотрудников, имеющих медицинские противопоказания.

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, республика крым, общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм