Центр Чумакова рассказал о поставках вакцины "КовиВак" в медучреждения
Центр Чумакова поставляет вакцину от коронавируса "КовиВак" в медицинские учреждения по графику
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Центр Чумакова поставляет вакцину от коронавируса "КовиВак" в медицинские учреждения по графику, до конца июня будет выпущен и отгружен 1 миллион доз этой вакцины, сообщил РИА Новости представитель Центра.
"Поставки вакцины "Ковивак" идут в соответствии с графиком. И до конца июня мы произведем и отгрузим, как обещали, миллион доз нашей вакцины",- сказал собеседник агентства.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.
Глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева 16 июня постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин продлил введенные из-за коронавируса ограничения по работе зоопарков, фудкортов, ограничения на ночную работу ресторанов и использование инфраструктуры в парках в столице до 29 июня включительно, соответствующий указ мэра опубликован на его официальном сайте. Также в столице вводится ограничение на зрелищные мероприятия - может присутствовать максимум 1 тысяча человек.