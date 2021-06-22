https://ria.ru/20210622/kosmos-1738067008.html

Российские космонавты заменят "самовар" на МКС

Российские космонавты заменят "самовар" на МКС - РИА Новости, 22.06.2021

Российские космонавты заменят "самовар" на МКС

Российские космонавты на борту МКС во вторник проводят работы по замене блока раздачи и подогрева воды, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T13:14

2021-06-22T13:14

2021-06-22T13:14

наука

петр дубров

акихико хосиде

тома песке

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские космонавты на борту МКС во вторник проводят работы по замене блока раздачи и подогрева воды, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие "Роскосмоса").Блок раздачи и подогрева воды (БРП-М), называемый в обиходе "самоваром", предназначен для раздачи холодной и горячей воды, которая используется для питья и приготовления пищи (разбавление сублимированной еды в пакетах). Он находится в российском модуле "Звезда"."Экипаж работает по задаче замены блока БРП-М в рамках штатной программы технического обслуживания системы обеспечения жизнедеятельности на борту", - сказал представитель пресс-службы предприятия.В апреле 2018 года сообщалось о замене космонавтами "самовара" из-за обнаружения желтой примеси в горячей воде, вызванной накипью по причине окончания ресурса работы.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210622/mks-1738003036.html

https://ria.ru/20210614/mks-1736930920.html

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петр дубров, акихико хосиде, тома песке, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос