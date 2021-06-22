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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Москве выявили 6555 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6555 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 22.06.2021
В Москве выявили 6555 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 6555, Подмосковье - 1871, Санкт-Петербурге - 1065, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:19
2021-06-22T11:19
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 6555, Подмосковье - 1871, Санкт-Петербурге - 1065, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 6555, 2 Московская область - 1871, 3 Санкт-Петербург - 1065", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Магаданской области - 7, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 4.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
В Москве выявили 6555 новых случаев заражения коронавирусом
11:19 22.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В Москве за сутки выявили 6555 новых случаев заражения коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 6555, Подмосковье - 1871, Санкт-Петербурге - 1065, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1 Москва - 6555, 2 Московская область - 1871, 3 Санкт-Петербург - 1065", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Магаданской области - 7, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 4.
 
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