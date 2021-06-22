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В Москве выявили 6555 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 6555 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 22.06.2021

В Москве выявили 6555 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 6555, Подмосковье - 1871, Санкт-Петербурге - 1065, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:19

2021-06-22T11:19

2021-06-22T11:19

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 6555, Подмосковье - 1871, Санкт-Петербурге - 1065, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 6555, 2 Московская область - 1871, 3 Санкт-Петербург - 1065", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Магаданской области - 7, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 4.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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