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В России за сутки выписали 11 117 пациентов после COVID-19
В России за сутки выписали 11 117 пациентов после COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021
В России за сутки выписали 11 117 пациентов после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 11 117 человек после выздоровления от COVID-19, за все время - 4 889 450, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:17
2021-06-22T11:17
2021-06-22T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 11 117 человек после выздоровления от COVID-19, за все время - 4 889 450, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 117 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 889 450", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 3458, Санкт-Петербурге - 1872, Подмосковье - 1079.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
В России за сутки выписали 11 117 пациентов после COVID-19
Оперштаб сообщил, что за сутки в России выписаны 11 117 человек после лечения от COVID-19