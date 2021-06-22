https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738041683.html

В России за сутки выписали 11 117 пациентов после COVID-19

В России за сутки выписали 11 117 пациентов после COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021

В России за сутки выписали 11 117 пациентов после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 11 117 человек после выздоровления от COVID-19, за все время - 4 889 450, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:17

2021-06-22T11:17

2021-06-22T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084684_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_7c4b12346d644a6ddd48198716d74dc3.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 11 117 человек после выздоровления от COVID-19, за все время - 4 889 450, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 117 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 889 450", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 3458, Санкт-Петербурге - 1872, Подмосковье - 1079.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество