https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738039820.html

Матвиенко объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России

Матвиенко объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 22.06.2021

Матвиенко объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России

Высокие темпы роста заболевших от коронавируса вызваны новым штаммом, опасность заразиться с серьёзными последствиями стала гораздо выше, заявила спикер Совета... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:11

2021-06-22T11:11

2021-06-22T11:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Высокие темпы роста заболевших от коронавируса вызваны новым штаммом, опасность заразиться с серьёзными последствиями стала гораздо выше, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Как утверждают специалисты, этот новый штамм очень контагиозен, очень заразный, очень быстро распространятся от человека к человеку, захватывает молодежь, чего не было на других этапах распространения коронавируса, пандемии. И заболевание переносится многими очень тяжело, поэтому велика опасность заразиться коронавирусом со всеми вытекающими, серьезными последствиями", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество