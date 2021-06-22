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Матвиенко объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России
Матвиенко объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 22.06.2021
Матвиенко объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России
Высокие темпы роста заболевших от коронавируса вызваны новым штаммом, опасность заразиться с серьёзными последствиями стала гораздо выше, заявила спикер Совета... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:11
2021-06-22T11:11
2021-06-22T11:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Высокие темпы роста заболевших от коронавируса вызваны новым штаммом, опасность заразиться с серьёзными последствиями стала гораздо выше, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Как утверждают специалисты, этот новый штамм очень контагиозен, очень заразный, очень быстро распространятся от человека к человеку, захватывает молодежь, чего не было на других этапах распространения коронавируса, пандемии. И заболевание переносится многими очень тяжело, поэтому велика опасность заразиться коронавирусом со всеми вытекающими, серьезными последствиями", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество
Матвиенко объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России
Матвиенко заявила, что высокие темпы роста заболеваемости COVID-19 вызваны новым штаммом