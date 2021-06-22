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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738022723.html
Инфекционист назвал единственный способ снизить заболеваемость COVID-19
Инфекционист назвал единственный способ снизить заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021
Инфекционист назвал единственный способ снизить заболеваемость COVID-19
Для снижения темпов роста заболеваемости коронавирусом нужно соблюдать все меры профилактики и сделать прививку, заявил РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T09:07
2021-06-22T09:07
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вакцина "эпиваккорона"
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Для снижения темпов роста заболеваемости коронавирусом нужно соблюдать все меры профилактики и сделать прививку, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Для снижения темпов роста заболеваемости необходимо несколько факторов. Во-первых, крайне важно соблюдать все меры эпидемиологической безопасности – носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать места массового скопления людей. Сегодня мы видим, что многие расслабились и стали игнорировать эти правила. И, во-вторых и самое главное, важно не игнорировать возможность сделать прививку от коронавируса", - сказал Горелов.Он отметил, что на сегодняшний день это единственная возможность остановить рост заболеваемости. Снижение ее темпов можно ожидать, когда уровень популяционного иммунитета достигнет 60-70 процентов, уточнил Горелов.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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Инфекционист назвал единственный способ снизить заболеваемость COVID-19
09:07 22.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Инфекционист назвал маски и вакцинацию единственным способом снизить заболеваемость COVID-19

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Для снижения темпов роста заболеваемости коронавирусом нужно соблюдать все меры профилактики и сделать прививку, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Для снижения темпов роста заболеваемости необходимо несколько факторов. Во-первых, крайне важно соблюдать все меры эпидемиологической безопасности – носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать места массового скопления людей. Сегодня мы видим, что многие расслабились и стали игнорировать эти правила. И, во-вторых и самое главное, важно не игнорировать возможность сделать прививку от коронавируса", - сказал Горелов.
Он отметил, что на сегодняшний день это единственная возможность остановить рост заболеваемости. Снижение ее темпов можно ожидать, когда уровень популяционного иммунитета достигнет 60-70 процентов, уточнил Горелов.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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