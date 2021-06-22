https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738014757.html

Гинцбург высказался о "хитрости" индийского штамма коронавируса

Гинцбург высказался о "хитрости" индийского штамма коронавируса - РИА Новости, 22.06.2021

Гинцбург высказался о "хитрости" индийского штамма коронавируса

Индийским штамм коронавируса и его мутации представляют опасность, поскольку этот вариант вируса, проникая в клетки, становится крайне устойчивым к антителам... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T06:33

2021-06-22T06:33

2021-06-22T06:33

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

индия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Индийским штамм коронавируса и его мутации представляют опасность, поскольку этот вариант вируса, проникая в клетки, становится крайне устойчивым к антителам. Об этом заявил РИА Новости директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Гинцбург отметил, что запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день штаммов.Индийский штаммИндийский штамм коронавируса, получивший наименование "дельта", обнаружили в Индии в октябре прошлого года. С того времени он распространился по всему миру, в том числе его выявили в России. Мэр Москвы Сергей Собянин 18 июня говорил, что почти у 90% заболевших COVID-19 в Москве обнаружен именно индийский штамм.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным министерства здравоохранения, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 29,8 миллиона, выздоровели более 28,7 миллиона, умерли более 386 тысяч, а число получающих лечение составляет 729 тысяч человек.Опасные симптомыРанее британская газета Express со ссылкой на инфекциониста Абдулу Гафура сообщила, что что у зараженных дельта-вариантом SARS-CoV-2, который известен как индийский штамм, часто наблюдается диарея. По его словам, такой симптом встречался в первую волну эпидемии гораздо реже.Также у пациентов с индийским штаммом возникают тромбы, провоцирующие гангрену. Кроме того, больные отмечают возникновения нарушения слуха и жалуются на расстройства желудка тяжелой форме.Ухудшение ситуацииСингапурский ученый Тео Ик Ин заявил в интервью газете Straits Times, что индийский штамм коронавируса может привести к ухудшению ситуации с пандемией COVID-19 в мире."Он (штамм – Прим. ред.) может развязать более крупную бурю пандемии, чем то, что мир ранее видел", - заявил ученый, являющийся деканом факультета общественного здравоохранения в Национальном университете Сингапура.Все вакцины эффективныРанее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове оценила эффективность всех существующих вакцин против индийского штамма коронавируса. По ее словам, в отношении всех вариантов вакцины остаются эффективными против тяжелых форм заболевания и смертности.Она также подчеркнула, что полный уровень защиты обеспечивают лишь обе дозы вакцины.

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737580390.html

https://ria.ru/20210618/sputnik-v-1737502125.html

https://ria.ru/20210617/protsenko-1737340157.html

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коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, индия