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Гинцбург объяснил "хитрость" индийского штамма коронавируса
Гинцбург объяснил "хитрость" индийского штамма коронавируса - РИА Новости, 22.06.2021
Гинцбург объяснил "хитрость" индийского штамма коронавируса
Индийский штамм коронавируса и его мутации опасны, так как этот вариант вируса при проникновении в клетки становится очень устойчивым к антителам, заявил РИА... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T03:03
2021-06-22T06:53
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Индийский штамм коронавируса и его мутации опасны, так как этот вариант вируса при проникновении в клетки становится очень устойчивым к антителам, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день штаммов.Штамм коронавируса B.1.617 выявили в Индии 5 октября 2020 года в штате Махараштра, в последнее время его нашли во множестве стран. Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, в России доля индийского штамма резко возрастает. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, у 90% заболевших COVID-19 нашли данный "дельта"-вариант.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество
Гинцбург объяснил "хитрость" индийского штамма коронавируса
03:03 22.06.2021 (обновлено: 06:53 22.06.2021)
 
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Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Гинцбург высказался об индийском штамме COVID-19

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Индийский штамм коронавируса и его мутации опасны, так как этот вариант вируса при проникновении в клетки становится очень устойчивым к антителам, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мутация индийского штамма, о которой сообщают СМИ, безусловно, опасна, так как сам индийский штамм опасен – у него другой характер взаимодействия с нашими клетками. Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки, тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость", - сказал ученый.

Он отметил, что запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день штаммов.
Штамм коронавируса B.1.617 выявили в Индии 5 октября 2020 года в штате Махараштра, в последнее время его нашли во множестве стран. Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, в России доля индийского штамма резко возрастает. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, у 90% заболевших COVID-19 нашли данный "дельта"-вариант.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургОбщество
 
 
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