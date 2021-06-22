Гинцбург объяснил "хитрость" индийского штамма коронавируса
03:03 22.06.2021 (обновлено: 06:53 22.06.2021)
Гинцбург высказался об индийском штамме COVID-19
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Индийский штамм коронавируса и его мутации опасны, так как этот вариант вируса при проникновении в клетки становится очень устойчивым к антителам, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Мутация индийского штамма, о которой сообщают СМИ, безусловно, опасна, так как сам индийский штамм опасен – у него другой характер взаимодействия с нашими клетками. Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки, тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость", - сказал ученый.
Он отметил, что запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день штаммов.
Штамм коронавируса B.1.617 выявили в Индии 5 октября 2020 года в штате Махараштра, в последнее время его нашли во множестве стран. Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, в России доля индийского штамма резко возрастает. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, у 90% заболевших COVID-19 нашли данный "дельта"-вариант.