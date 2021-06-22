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Минфин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду алкоголя
Минфин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду алкоголя - РИА Новости, 22.06.2021
Минфин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду алкоголя
Минфин РФ подготовил проект постановления правительства о введении уголовной ответственности за незаконный ввоз в Россию из других стран-членов Евразийского... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T19:15
2021-06-22T19:15
россия
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минфин РФ подготовил проект постановления правительства о введении уголовной ответственности за незаконный ввоз в Россию из других стран-членов Евразийского экономического союза алкогольной и табачной продукции стоимостью свыше 100 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на портале regulation.gov.ru."На 5–ом заседании совета Евразийской экономической комиссии, которое состоялось 18 мая 2021 года, по инициативе РФ был рассмотрен вопрос о мерах, связанных с противодействием вводу в нелегальный оборот в РФ без уплаты налогов алкогольной и табачной продукции, ввозимой в РФ недобросовестными лицами из других государств-членов Евразийского экономического союза под видом предназначенной к экспорту в третьи страны за пределы единой таможенной территории союза через участки государственной границы РФ, совпадающие с таможенной границей союза", - говорится в пояснительной записке к документу.Отмечается, что по различным экспертным оценкам до двух третей "черного" рынка табачной продукции в России приходится на товары, поставляемые из других стран-членов союза."По итогам указанного рассмотрения в качестве одной из мер противодействия такой противоправной деятельности, которая может быть принята на уровне российского законодательства, признано необходимым ввести уголовную ответственность за незаконный (по сути, контрабандный) ввоз алкогольной и табачной продукции из других государств-членов союза в РФ", - добавляется в документе.Проектом предусмотрено отнесение указанных товаров к стратегических важным, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тысяч рублей."Такие решения позволят привлекать к уголовной ответственности недобросовестных лиц, осуществляющих незаконный ввоз в РФ из других государств-членов союза алкогольную или табачную продукцию, классифицируемую кодами 2208 и 2402 ТН ВЭД, по статье 226.1 УК России, в случае если стоимость указанных товаров превышает 100 тыс. рублей, пресекая деятельность, направленную на введение в оборот в РФ по незаконным схемам такой продукции без уплаты налогов", - указывается в документе.
https://ria.ru/20210612/alkogol-1736731113.html
https://ria.ru/20201230/eks-posol-1591526952.html
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россия, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Минфин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду алкоголя
19:15 22.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБармен разливает напитки в баре
Бармен разливает напитки в баре - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Минфин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду сигарет и алкоголя из ЕАЭС

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минфин РФ подготовил проект постановления правительства о введении уголовной ответственности за незаконный ввоз в Россию из других стран-членов Евразийского экономического союза алкогольной и табачной продукции стоимостью свыше 100 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на портале regulation.gov.ru.
"На 5–ом заседании совета Евразийской экономической комиссии, которое состоялось 18 мая 2021 года, по инициативе РФ был рассмотрен вопрос о мерах, связанных с противодействием вводу в нелегальный оборот в РФ без уплаты налогов алкогольной и табачной продукции, ввозимой в РФ недобросовестными лицами из других государств-членов Евразийского экономического союза под видом предназначенной к экспорту в третьи страны за пределы единой таможенной территории союза через участки государственной границы РФ, совпадающие с таможенной границей союза", - говорится в пояснительной записке к документу.
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Отмечается, что по различным экспертным оценкам до двух третей "черного" рынка табачной продукции в России приходится на товары, поставляемые из других стран-членов союза.
"По итогам указанного рассмотрения в качестве одной из мер противодействия такой противоправной деятельности, которая может быть принята на уровне российского законодательства, признано необходимым ввести уголовную ответственность за незаконный (по сути, контрабандный) ввоз алкогольной и табачной продукции из других государств-членов союза в РФ", - добавляется в документе.
Проектом предусмотрено отнесение указанных товаров к стратегических важным, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тысяч рублей.
"Такие решения позволят привлекать к уголовной ответственности недобросовестных лиц, осуществляющих незаконный ввоз в РФ из других государств-членов союза алкогольную или табачную продукцию, классифицируемую кодами 2208 и 2402 ТН ВЭД, по статье 226.1 УК России, в случае если стоимость указанных товаров превышает 100 тыс. рублей, пресекая деятельность, направленную на введение в оборот в РФ по незаконным схемам такой продукции без уплаты налогов", - указывается в документе.
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РоссияЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
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