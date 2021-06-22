https://ria.ru/20210622/koalitsiya-1738035269.html

Путин напомнил о союзниках по антигитлеровской коалиции

Путин напомнил о союзниках по антигитлеровской коалиции - РИА Новости, 22.06.2021

Путин напомнил о союзниках по антигитлеровской коалиции

Для России свята память героев, боровшихся с нацизмом, с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, немецких антифашистов, написал... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T10:46

2021-06-22T10:46

2021-06-22T10:46

россия

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

владимир путин

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Для России свята память героев, боровшихся с нацизмом, с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, немецких антифашистов, написал президент России Владимир Путин в статье для немецкой еженедельной газете Die Zeit, текст которой опубликован на сайте Кремля."Для нас свята память героев, боровшихся с нацизмом. Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210622/pobeda-1737961115.html

россия

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2021

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россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), владимир путин