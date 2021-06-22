Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210622/koalitsiya-1738035269.html
Путин напомнил о союзниках по антигитлеровской коалиции
Путин напомнил о союзниках по антигитлеровской коалиции - РИА Новости, 22.06.2021
Путин напомнил о союзниках по антигитлеровской коалиции
Для России свята память героев, боровшихся с нацизмом, с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, немецких антифашистов, написал... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:46
2021-06-22T10:46
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568792048_0:135:3000:1823_1920x0_80_0_0_a03a56b4af509efcef300ac9123d4b62.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Для России свята память героев, боровшихся с нацизмом, с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, немецких антифашистов, написал президент России Владимир Путин в статье для немецкой еженедельной газете Die Zeit, текст которой опубликован на сайте Кремля."Для нас свята память героев, боровшихся с нацизмом. Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210622/pobeda-1737961115.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568792048_196:0:2805:1957_1920x0_80_0_0_0dd4400d72e42c5e523a3e2d3a42df77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), владимир путин
Путин напомнил о союзниках по антигитлеровской коалиции
10:46 22.06.2021
 
© РИА Новости / Георгий Петрусов / Перейти в фотобанкПредставители союзного командования, прибывшие для подписания акта о капитуляции Германии, на Темпельгофском аэродроме в Берлине
Представители союзного командования, прибывшие для подписания акта о капитуляции Германии, на Темпельгофском аэродроме в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Георгий Петрусов
Перейти в фотобанк

Путин заявил, что Россия с благодарностью вспоминает союзников по антигитлеровской коалиции

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Для России свята память героев, боровшихся с нацизмом, с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, немецких антифашистов, написал президент России Владимир Путин в статье для немецкой еженедельной газете Die Zeit, текст которой опубликован на сайте Кремля.
"Для нас свята память героев, боровшихся с нацизмом. Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу", - говорится в сообщении.
Обучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова. Москва, август 1941 год - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
Вчера, 08:00
Восемьдесят лет назад страна вышла на битву, зная, что одержит Победу
 
РоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий
08:37В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
08:34Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
08:29В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
08:26Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
08:18В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
08:15В Японском море начались масштабные учения российских военных
08:14Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу, заявил климатолог
08:11Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата
08:03Москвичам пообещали двойной температурный рекорд
08:00"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии
07:40Иезуит рассказал о деятельности ордена в России
07:31МГУ возглавил рейтинг университетов, наиболее популярных у абитуриентов
07:30Священник опроверг популярные слухи об ордене иезуитов
07:24В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
07:13Каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот
07:09Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix
07:01Приморец угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина
07:00Ученые назвали еще одну опасность хронического стресса
06:56Норкин рассказал анекдот о вылете сборной России с ЕВРО-2020
Лента новостейМолния