https://ria.ru/20210622/koalitsiya-1738035269.html
Путин напомнил о союзниках по антигитлеровской коалиции
Путин напомнил о союзниках по антигитлеровской коалиции - РИА Новости, 22.06.2021
Путин напомнил о союзниках по антигитлеровской коалиции
Для России свята память героев, боровшихся с нацизмом, с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, немецких антифашистов, написал... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:46
2021-06-22T10:46
2021-06-22T10:46
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Для России свята память героев, боровшихся с нацизмом, с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, немецких антифашистов, написал президент России Владимир Путин в статье для немецкой еженедельной газете Die Zeit, текст которой опубликован на сайте Кремля."Для нас свята память героев, боровшихся с нацизмом. Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу", - говорится в сообщении.
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россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), владимир путин
Путин напомнил о союзниках по антигитлеровской коалиции
Путин заявил, что Россия с благодарностью вспоминает союзников по антигитлеровской коалиции