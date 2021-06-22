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США зря ожидают возобновления диалога с КНДР, заявили в Пхеньяне
США зря ожидают возобновления диалога с КНДР, заявили в Пхеньяне - РИА Новости, 22.06.2021
США зря ожидают возобновления диалога с КНДР, заявили в Пхеньяне
Надежды США на возобновление диалога с КНДР являются ложными и приведут к еще большему разочарованию, заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T08:33
2021-06-22T08:33
джейк салливан
сон ким
ким ё чжон
ким чен ын
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кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 22 июн – РИА Новости. Надежды США на возобновление диалога с КНДР являются ложными и приведут к еще большему разочарованию, заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон."Вышло сообщение о том, что помощник президента США по национальной безопасности (Джейк Салливан - ред.) заявил, что рассматривает нашу высказанную на пленуме ЦК партии позицию в отношении США как "интересный сигнал". Корейская пословица говорит, что все зависит от интерпретации. США, видимо, интерпретируют (нашу позицию – ред.) так, чтобы утешить самих себя. Самостоятельно полученные ложные ожидания повергнут их в еще большее разочарование", - заявила Ким Ё Чжон, чей комментарий был опубликован северокорейским Центральным телеграфным агентством ЦТАК.Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) заявил, что Пхеньян должен быть готов как к диалогу, так и к конфронтации с США.Южная Корея после этого заявила, что надеется на скорое возобновление диалога между США и КНДР и межкорейского диалога, а нынешний момент назвала переломным. Специальный представитель США по КНДР Сон Ким по результатам переговоров с южнокорейским коллегой Но Гю Доком сообщил, что Вашингтон в ближайшее время ожидает от Пхеньяна положительного ответа на предложение о возобновлении диалога.
https://ria.ru/20210502/kndr-1730883044.html
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джейк салливан, сон ким, ким ё чжон, ким чен ын, пхеньян, кндр (северная корея), сша, в мире
США зря ожидают возобновления диалога с КНДР, заявили в Пхеньяне
08:33 22.06.2021
 
© AP Photo / Jorge SilvaКим Ё Чжон
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© AP Photo / Jorge Silva

Сестра лидера КНДР заявила, что надежды США на возобновление диалога с КНДР являются ложными

Читать ria.ru в
СЕУЛ, 22 июн – РИА Новости. Надежды США на возобновление диалога с КНДР являются ложными и приведут к еще большему разочарованию, заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.
"Вышло сообщение о том, что помощник президента США по национальной безопасности (Джейк Салливан - ред.) заявил, что рассматривает нашу высказанную на пленуме ЦК партии позицию в отношении США как "интересный сигнал". Корейская пословица говорит, что все зависит от интерпретации. США, видимо, интерпретируют (нашу позицию – ред.) так, чтобы утешить самих себя. Самостоятельно полученные ложные ожидания повергнут их в еще большее разочарование", - заявила Ким Ё Чжон, чей комментарий был опубликован северокорейским Центральным телеграфным агентством ЦТАК.
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Южная Корея после этого заявила, что надеется на скорое возобновление диалога между США и КНДР и межкорейского диалога, а нынешний момент назвала переломным. Специальный представитель США по КНДР Сон Ким по результатам переговоров с южнокорейским коллегой Но Гю Доком сообщил, что Вашингтон в ближайшее время ожидает от Пхеньяна положительного ответа на предложение о возобновлении диалога.
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