https://ria.ru/20210622/kndr-1738019945.html

США зря ожидают возобновления диалога с КНДР, заявили в Пхеньяне

США зря ожидают возобновления диалога с КНДР, заявили в Пхеньяне - РИА Новости, 22.06.2021

США зря ожидают возобновления диалога с КНДР, заявили в Пхеньяне

Надежды США на возобновление диалога с КНДР являются ложными и приведут к еще большему разочарованию, заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T08:33

2021-06-22T08:33

2021-06-22T08:33

джейк салливан

сон ким

ким ё чжон

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СЕУЛ, 22 июн – РИА Новости. Надежды США на возобновление диалога с КНДР являются ложными и приведут к еще большему разочарованию, заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон."Вышло сообщение о том, что помощник президента США по национальной безопасности (Джейк Салливан - ред.) заявил, что рассматривает нашу высказанную на пленуме ЦК партии позицию в отношении США как "интересный сигнал". Корейская пословица говорит, что все зависит от интерпретации. США, видимо, интерпретируют (нашу позицию – ред.) так, чтобы утешить самих себя. Самостоятельно полученные ложные ожидания повергнут их в еще большее разочарование", - заявила Ким Ё Чжон, чей комментарий был опубликован северокорейским Центральным телеграфным агентством ЦТАК.Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) заявил, что Пхеньян должен быть готов как к диалогу, так и к конфронтации с США.Южная Корея после этого заявила, что надеется на скорое возобновление диалога между США и КНДР и межкорейского диалога, а нынешний момент назвала переломным. Специальный представитель США по КНДР Сон Ким по результатам переговоров с южнокорейским коллегой Но Гю Доком сообщил, что Вашингтон в ближайшее время ожидает от Пхеньяна положительного ответа на предложение о возобновлении диалога.

https://ria.ru/20210502/kndr-1730883044.html

https://ria.ru/20210531/kndr-1734857688.html

пхеньян

кндр (северная корея)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейк салливан, сон ким, ким ё чжон, ким чен ын, пхеньян, кндр (северная корея), сша, в мире