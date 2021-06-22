https://ria.ru/20210622/kitay-1738042165.html

В Китае проходит акция "Свеча памяти"

В Китае проходит акция "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2021

В Китае проходит акция "Свеча памяти"

В Китае 21 июня стартовала акция "Свеча памяти", приуроченная к Дню памяти и скорби – годовщине начала Великой Отечественной войны. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:18

2021-06-22T11:18

2021-06-22T11:22

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МОСКВА, 22 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае 21 июня стартовала акция "Свеча памяти", приуроченная к Дню памяти и скорби – годовщине начала Великой Отечественной войны.В посольстве России в КНР память погибших от рук фашистских захватчиков почтили минутой молчания и зажжением свечей представители российского и зарубежного дипкорпуса, МИД КНР, Китайского народного общества дружбы с заграницей. Акция продолжится 22 июня на базе российского культурного центра в Пекине, где проведут вечер памяти, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны.Посол России в КНР Андрей Денисов напомнил, что развязанная фашистами война унесла жизни 27 миллионов граждан Советского Союза и принесла боль и страдания во все советские семьи. В День памяти и скорби он призвал задуматься о важности мира на Земле.Посол Республики Беларусь в Китае Юрий Сенько зачитал Обращение глав государств-участников Содружества Независимых Государств в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны. В документе, в частности, отмечается: "Мы решительно осуждаем саму мысль предать забвению уроки разрушительной войны, цинично исказить ее нравственные и правовые итоги, поставить на один уровень жертв и палачей. Считаем недопустимыми попытки отрицать не имеющие срока давности решения Международного военного трибунала в Нюрнберге и реабилитировать нацистских преступников и их пособников".Спецпредставитель МИД КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй также заявил о важности "давать решительный отпор некоторым мировым силам, которые хотят пересмотреть результаты победы во Второй Мировой войне". По его словам, необходимо "бороться с любыми попытками и действиями, направленными на отрицание, искажение или фальсификацию истории Второй Мировой войны…извлекать уроки из истории, ценить с трудом достигнутые условия мирного развития, совместно защищать мир и стабильность в регионе и во всем мире".Ко Дню памяти и скорби в российском посольстве также состоялся камерный показ военно-исторического фильма "Девятаев" режиссера Тимура Бекмамбетова. Ожидается, что в широкий прокат в Китае эта лента выйдет в конце нынешнего года, сообщил информслужбе "Россия-Китай: главное" директор компании-прокатчика Airmita Ду Лян.

https://ria.ru/20210509/polk-1731537523.html

https://ria.ru/20210622/pobeda-1737961115.html

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