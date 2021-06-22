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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210622/kitay-1738038831.html
Китай выступил против вмешательства во внутренние дела Белоруссии
Китай выступил против вмешательства во внутренние дела Белоруссии - РИА Новости, 22.06.2021
Китай выступил против вмешательства во внутренние дела Белоруссии
Китай выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:07
2021-06-22T11:07
протесты в белоруссии
чжао лицзянь
евросоюз
мид кнр
китай
белоруссия
в мире
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ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Китай выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя новые санкции против Минска.Европейский союз утвердил расширение списка санкций против Белоруссии, добавил в него 86 фигурантов: 78 физлиц и 8 организаций. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не исключил подготовку еще одного пакета санкций."Китайская сторона последовательно выступает против применения или угрозы применения односторонних санкций в международных отношениях. Мы выступаем против вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии. Мы уважаем путь развития, выбранный Белоруссией. Китайская сторона уверена в том, что белорусский народ сможет сохранить политическую стабильность собственными усилиями. Мы надеемся на то, что международное сообществе сыграет конструктивную роль в этом", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за ложного сообщения о минировании. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, его задержали. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.
https://ria.ru/20210621/evrosoyuz-1737956968.html
https://ria.ru/20210325/rezolyutsiya-1602807362.html
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чжао лицзянь, евросоюз, мид кнр, китай, белоруссия, в мире
Китай выступил против вмешательства во внутренние дела Белоруссии
11:07 22.06.2021
 
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© AP Photo / Andy Wong

В МИД Китая выступили против внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии

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ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Китай выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя новые санкции против Минска.
Европейский союз утвердил расширение списка санкций против Белоруссии, добавил в него 86 фигурантов: 78 физлиц и 8 организаций. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не исключил подготовку еще одного пакета санкций.
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"Китайская сторона последовательно выступает против применения или угрозы применения односторонних санкций в международных отношениях. Мы выступаем против вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии. Мы уважаем путь развития, выбранный Белоруссией. Китайская сторона уверена в том, что белорусский народ сможет сохранить политическую стабильность собственными усилиями. Мы надеемся на то, что международное сообществе сыграет конструктивную роль в этом", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за ложного сообщения о минировании. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, его задержали. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.
 
Протесты в БелоруссииЧжао ЛицзяньЕвросоюзМИД КНРКитайБелоруссияВ мире
 
 
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