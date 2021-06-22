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ЕС и США объединят усилия по борьбе с киберпреступлениями
ЕС и США объединят усилия по борьбе с киберпреступлениями - РИА Новости, 22.06.2021
ЕС и США объединят усилия по борьбе с киберпреступлениями
США и ЕС объединят усилия по борьбе с киберпреступлениями, число которых резко выросло за последние годы, пишет газета Politico со ссылкой на заявление министра РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T23:30
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сша
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США и ЕС объединят усилия по борьбе с киберпреступлениями, число которых резко выросло за последние годы, пишет газета Politico со ссылкой на заявление министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса."Мы создали новую рабочую группу, которая будет заниматься проблемой программ-вымогателей, от которых так сильно страдают США и другие страны". - заявил Майоркас после встречи с европейскими министрами юстиции и внутренних дел в Лиссабоне.В свою очередь еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон отметила, что кибербезопасность является "сферой, где мы (США и ЕС - ред.) можем достичь больших результатов, работая вместе".В совместном заявлении отмечается, что США и ЕС будут предпринимать "правоохранительные действия, просвещать общественность о способах защиты сетей и о рисках выплат выкупов программам-вымогателям, а также побуждать страны, которые закрывают глаза на эти преступления, арестовывать и экстрадировать или преследовать преступников на своей территории".В США за последние полгода имели место ряд крупных кибервзломов, наиболее известные - атака на фирму SolarWinds и на оператора трубопроводов Colonial Pipeline. Первая из этих атак привела к компрометации сетей в ряде государственных учреждений, включая министерства. Вторая атака вызвала отключение крупнейшего трубопровода и перебои с поставками бензина на востоке США.
https://ria.ru/20210614/putin-1736943625.html
https://ria.ru/20210617/kiberbezopasnost-1737359780.html
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colonial pipeline, лиссабон (город), сша, в мире
ЕС и США объединят усилия по борьбе с киберпреступлениями
23:30 22.06.2021
 
© Фото : U.S. Air Force / Joseph EddinsВоеннослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США на авиабазе Warfield в штате Винсконсин
Военнослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США на авиабазе Warfield в штате Винсконсин - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Фото : U.S. Air Force / Joseph Eddins

ЕС и США объединят усилия по борьбе с киберпреступлениями

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США и ЕС объединят усилия по борьбе с киберпреступлениями, число которых резко выросло за последние годы, пишет газета Politico со ссылкой на заявление министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса.
"Мы создали новую рабочую группу, которая будет заниматься проблемой программ-вымогателей, от которых так сильно страдают США и другие страны". - заявил Майоркас после встречи с европейскими министрами юстиции и внутренних дел в Лиссабоне.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 14:22
Путин надеется на сотрудничество с США в борьбе с киберпреступностью
В свою очередь еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон отметила, что кибербезопасность является "сферой, где мы (США и ЕС - ред.) можем достичь больших результатов, работая вместе".
В совместном заявлении отмечается, что США и ЕС будут предпринимать "правоохранительные действия, просвещать общественность о способах защиты сетей и о рисках выплат выкупов программам-вымогателям, а также побуждать страны, которые закрывают глаза на эти преступления, арестовывать и экстрадировать или преследовать преступников на своей территории".
В США за последние полгода имели место ряд крупных кибервзломов, наиболее известные - атака на фирму SolarWinds и на оператора трубопроводов Colonial Pipeline. Первая из этих атак привела к компрометации сетей в ряде государственных учреждений, включая министерства. Вторая атака вызвала отключение крупнейшего трубопровода и перебои с поставками бензина на востоке США.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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