ЕС и США объединят усилия по борьбе с киберпреступлениями
© Фото : U.S. Air Force / Joseph EddinsВоеннослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США на авиабазе Warfield в штате Винсконсин
ЕС и США объединят усилия по борьбе с киберпреступлениями
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США и ЕС объединят усилия по борьбе с киберпреступлениями, число которых резко выросло за последние годы, пишет газета Politico со ссылкой на заявление министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса.
"Мы создали новую рабочую группу, которая будет заниматься проблемой программ-вымогателей, от которых так сильно страдают США и другие страны". - заявил Майоркас после встречи с европейскими министрами юстиции и внутренних дел в Лиссабоне.
В свою очередь еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон отметила, что кибербезопасность является "сферой, где мы (США и ЕС - ред.) можем достичь больших результатов, работая вместе".
В совместном заявлении отмечается, что США и ЕС будут предпринимать "правоохранительные действия, просвещать общественность о способах защиты сетей и о рисках выплат выкупов программам-вымогателям, а также побуждать страны, которые закрывают глаза на эти преступления, арестовывать и экстрадировать или преследовать преступников на своей территории".
В США за последние полгода имели место ряд крупных кибервзломов, наиболее известные - атака на фирму SolarWinds и на оператора трубопроводов Colonial Pipeline. Первая из этих атак привела к компрометации сетей в ряде государственных учреждений, включая министерства. Вторая атака вызвала отключение крупнейшего трубопровода и перебои с поставками бензина на востоке США.