https://ria.ru/20210622/kholera-1738147923.html

Роспотребнадзор проверил морскую воду у берегов Ялты на холеру

Роспотребнадзор проверил морскую воду у берегов Ялты на холеру - РИА Новости, 22.06.2021

Роспотребнадзор проверил морскую воду у берегов Ялты на холеру

Холерных вибрионов в морской воде у берегов Ялты, пострадавшей от наводнения, не выявлено, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T20:01

2021-06-22T20:01

2021-06-22T20:13

подтопления в крыму

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ялта

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ЯЛТА, 22 июн - РИА Новости. Холерных вибрионов в морской воде у берегов Ялты, пострадавшей от наводнения, не выявлено, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская."В социальных сетях есть информация, что якобы в Ялте обнаружены холерные вибрионы. Это не так. Никакого холерного вибриона в морской воде нет. С первого дня кратно увеличены пробы морской воды. На сегодня отобрано 38 проб", - сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба по ЧС.При этом, по ее словам, учитывая мутность, купаться в морской воде нельзя.Пеньковская также подчеркнула, что в Ялтинском регионе остаются риски распространения инфекции через водопроводную воду, поэтому ее категорически нельзя использовать для приготовления пищи. При этом общепиту города рекомендовано перейти на одноразовую посуду.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.

https://ria.ru/20210622/yalta-1738145158.html

ялта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ялта