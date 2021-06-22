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В Германии в мусорном баке обнаружили шедевры XVII века

В Германии в мусорном баке обнаружили шедевры XVII века - РИА Новости, 22.06.2021

В Германии в мусорном баке обнаружили шедевры XVII века

Немецкие полицейские обратились к общественности после того, как к ним поступила необычная заявка от 64-летнего местного жителя. Мужчина обнаружил в мусорном... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T03:48

2021-06-22T03:48

2021-06-22T03:48

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Немецкие полицейские обратились к общественности после того, как к ним поступила необычная заявка от 64-летнего местного жителя. Мужчина обнаружил в мусорном контейнере на остановке, расположенной недалеко от города Оренбах, две картины XVII века, сообщает The Guardian. По словам офицеров, искусствоведы, которым они передали полотна на оценку, пришли к выводу, что оба произведения, написанные маслом, — оригиналы. Эксперты считают, что одну из картин с изображением портрета мальчика, мог написать ученика Рембрандта, голландский живописец Самуэль ван Хогстратен (1627-1678). Дата создания этой работы пока неизвестна.А вторая принадлежит кисти венецианского художника Пьетро Беллотти. На полотне, датируемом 1665 годом, мастер написал автопортрет. После определения ценности обнаруженных картин станет известна их дальнейшая судьба.

https://ria.ru/20210303/titsian-1599646672.html

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музеи, рембрандт, картины, германия, новости культуры