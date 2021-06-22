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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210622/kartiny-1737872128.html
В Германии в мусорном баке обнаружили шедевры XVII века
В Германии в мусорном баке обнаружили шедевры XVII века - РИА Новости, 22.06.2021
В Германии в мусорном баке обнаружили шедевры XVII века
Немецкие полицейские обратились к общественности после того, как к ним поступила необычная заявка от 64-летнего местного жителя. Мужчина обнаружил в мусорном... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T03:48
2021-06-22T03:48
музеи
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картины
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культура
новости культуры
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Немецкие полицейские обратились к общественности после того, как к ним поступила необычная заявка от 64-летнего местного жителя. Мужчина обнаружил в мусорном контейнере на остановке, расположенной недалеко от города Оренбах, две картины XVII века, сообщает The Guardian. По словам офицеров, искусствоведы, которым они передали полотна на оценку, пришли к выводу, что оба произведения, написанные маслом, — оригиналы. Эксперты считают, что одну из картин с изображением портрета мальчика, мог написать ученика Рембрандта, голландский живописец Самуэль ван Хогстратен (1627-1678). Дата создания этой работы пока неизвестна.А вторая принадлежит кисти венецианского художника Пьетро Беллотти. На полотне, датируемом 1665 годом, мастер написал автопортрет. После определения ценности обнаруженных картин станет известна их дальнейшая судьба.
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музеи, рембрандт, картины, германия, новости культуры
В Германии в мусорном баке обнаружили шедевры XVII века
03:48 22.06.2021
 
© Фото : Cologne policeАвтопортрет художника Пьетро Беллотти, одна из двух картин 17 века, найденных в придорожном контейнере в Германии
Автопортрет художника Пьетро Беллотти, одна из двух картин 17 века, найденных в придорожном контейнере в Германии - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Фото : Cologne police

Немецкие полицейские сообщили, что 64-летний мужчина нашел в урне две картины XVII века

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Немецкие полицейские обратились к общественности после того, как к ним поступила необычная заявка от 64-летнего местного жителя. Мужчина обнаружил в мусорном контейнере на остановке, расположенной недалеко от города Оренбах, две картины XVII века, сообщает The Guardian.
По словам офицеров, искусствоведы, которым они передали полотна на оценку, пришли к выводу, что оба произведения, написанные маслом, — оригиналы.
Эксперты считают, что одну из картин с изображением портрета мальчика, мог написать ученика Рембрандта, голландский живописец Самуэль ван Хогстратен (1627-1678). Дата создания этой работы пока неизвестна.
© Фото : Cologne policeКартина голландского художника Сэмюэля ван Хогстратена
Картина голландского художника Сэмюэля ван Хогстратена - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Фото : Cologne police
Картина голландского художника Сэмюэля ван Хогстратена
А вторая принадлежит кисти венецианского художника Пьетро Беллотти. На полотне, датируемом 1665 годом, мастер написал автопортрет.
После определения ценности обнаруженных картин станет известна их дальнейшая судьба.
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