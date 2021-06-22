https://ria.ru/20210622/karta-1738016088.html

Эксперт рассказал, как защитить банковскую карту в период летних отпусков

Эксперт рассказал, как защитить банковскую карту в период летних отпусков - РИА Новости, 22.06.2021

Эксперт рассказал, как защитить банковскую карту в период летних отпусков

Россиянам, отправляющимся в отпуск, целесообразно помнить о базовых принципах защиты их банковских карт - будет разумным подключить смс-информирование о... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T07:14

2021-06-22T07:14

2021-06-22T07:14

россия

экономика

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россиянам, отправляющимся в отпуск, целесообразно помнить о базовых принципах защиты их банковских карт - будет разумным подключить смс-информирование о совершаемых платежах и установить ограничения для некоторых типов операций, в интервью РИА Новости посоветовал глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.Также необходимо обновить ваши контактные данные в банке, чтобы банк мог оперативно с вами связаться. Можно установить лимиты для различных операций - в интернете, банкомате, за границей и так далее."Держите на карте только ту сумму денежных средств, которая планируется для использования в ближайшее время. Подключите смс или push-уведомления об операциях по карте и своевременно и внимательно проверять подтверждения по совершенным операциям, там обычно указывается наименование торговой точки и сумма операции", - добавляет глава Visa в РФ.

https://ria.ru/20210622/moshenniki-1738011565.html

россия

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2021

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россия, экономика