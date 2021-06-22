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Эксперт рассказал, как защитить банковскую карту в период летних отпусков
Эксперт рассказал, как защитить банковскую карту в период летних отпусков - РИА Новости, 22.06.2021
Эксперт рассказал, как защитить банковскую карту в период летних отпусков
Россиянам, отправляющимся в отпуск, целесообразно помнить о базовых принципах защиты их банковских карт - будет разумным подключить смс-информирование о... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T07:14
2021-06-22T07:14
россия
экономика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россиянам, отправляющимся в отпуск, целесообразно помнить о базовых принципах защиты их банковских карт - будет разумным подключить смс-информирование о совершаемых платежах и установить ограничения для некоторых типов операций, в интервью РИА Новости посоветовал глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.Также необходимо обновить ваши контактные данные в банке, чтобы банк мог оперативно с вами связаться. Можно установить лимиты для различных операций - в интернете, банкомате, за границей и так далее."Держите на карте только ту сумму денежных средств, которая планируется для использования в ближайшее время. Подключите смс или push-уведомления об операциях по карте и своевременно и внимательно проверять подтверждения по совершенным операциям, там обычно указывается наименование торговой точки и сумма операции", - добавляет глава Visa в РФ.
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россия, экономика
Эксперт рассказал, как защитить банковскую карту в период летних отпусков
07:14 22.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава Visa в России рассказал, как защитить банковскую карту в период летних отпусков

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россиянам, отправляющимся в отпуск, целесообразно помнить о базовых принципах защиты их банковских карт - будет разумным подключить смс-информирование о совершаемых платежах и установить ограничения для некоторых типов операций, в интервью РИА Новости посоветовал глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.
"Я бы рекомендовал при поездках в отпуск как за границу, так и по России несколько базовых мер безопасности. Во-первых, всегда информировать ваш банк о предстоящей поездке за рубеж. Заранее записать телефонные номера и электронные адреса вашего банка, чтобы быстро связаться с банком в случае вопросов", - советует Бернер.
Также необходимо обновить ваши контактные данные в банке, чтобы банк мог оперативно с вами связаться. Можно установить лимиты для различных операций - в интернете, банкомате, за границей и так далее.
"Держите на карте только ту сумму денежных средств, которая планируется для использования в ближайшее время. Подключите смс или push-уведомления об операциях по карте и своевременно и внимательно проверять подтверждения по совершенным операциям, там обычно указывается наименование торговой точки и сумма операции", - добавляет глава Visa в РФ.
Банковская карта платежной системы VISA - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
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