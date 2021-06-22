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Туризм
https://ria.ru/20210622/izrail-1738055261.html
В Израиле рассматривают возможность возвращения российских туристов
В Израиле рассматривают возможность возвращения российских туристов - РИА Новости, 22.06.2021
В Израиле рассматривают возможность возвращения российских туристов
Министерство туризма Израиля внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в России, рассчитывая в ближайшем будущем поставить вопрос о возвращении в... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:11
2021-06-22T14:11
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн — РИА Новости. Министерство туризма Израиля внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в России, рассчитывая в ближайшем будущем поставить вопрос о возвращении в страну российских туристов, заявил в интервью РИА Новости министр туризма и спорта Израиля Константин Развозов."Надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будут полные представления о эпидемиологической ситуации в России. Сегодня, по нашим данным, из четырех тысяч прибывших из России, 34 человека были заражены. Это меньше одного процента. Но, для сравнения, из Эмиратов приехали 40 тысяч человек, и было 24 зараженных, так что по другим странам процент намного ниже. Поэтому Россия — страна с большой долей риска, но мы ведем переговоры с Минздравом и проверяем, как мы можем вернуть в ближайшем будущем туристов из России", — сказал чиновник.С марта 2020 года Израиль был полностью закрыт для иностранных путешественников. С мая в страну разрешено прибывать небольшому числу организованных групп привитых туристов из стран с низким уровнем заболеваемости COVID-19. С 1 июля власти планируют разрешить посещение индивидуальным путешественникам, имеющим сертификат о вакцинации, из списка стран, утвержденного Минздравом страны. Россия, наряду с Аргентиной, Бразилией, Южной Африкой, Мексикой и Индией, остается в перечне так называемых "красных стран", въезд в которые ограничен, а туризм из которых полностью закрыт.Пока сложно сказать, удастся ли вернуть поток гостей из РФ до конца этого летнего сезона, отметил собеседник. Этот вопрос будет обсуждаться с Минздравом, МИД и МВД, а потом правительство примет решение по каждой стране.Минтуризма Израиля совместно с заинтересованными ведомствами разрабатывает упрощенную процедуру прибытия путешественников из стран, эпидемиологическая ситуация в которых не вызывает опасений."Среди желающих провести отпуск за границей, большинство вакцинированы, и надо найти способ, они смогли сюда приезжать, предъявив ПЦР-тест и сертификат о вакцинации", — отметил глава туристического ведомства.По словам Развозова, российское направление остается одним из приоритетных для Израиля, потому что до начала пандемии туристы из России составляли значительную часть гостей.
https://ria.ru/20210603/chernogoriya-1735132906.html
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коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм, аргентина, бразилия, израиль
В Израиле рассматривают возможность возвращения российских туристов
14:11 22.06.2021
 
© Depositphotos / SiempreverdeБахайские сады в Хайфе, Израиль
Бахайские сады в Хайфе, Израиль - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Depositphotos / Siempreverde

Власти Израиля рассматривают возможность открытия границ для российских туристов

Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн — РИА Новости. Министерство туризма Израиля внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в России, рассчитывая в ближайшем будущем поставить вопрос о возвращении в страну российских туристов, заявил в интервью РИА Новости министр туризма и спорта Израиля Константин Развозов.
"Надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будут полные представления о эпидемиологической ситуации в России. Сегодня, по нашим данным, из четырех тысяч прибывших из России, 34 человека были заражены. Это меньше одного процента. Но, для сравнения, из Эмиратов приехали 40 тысяч человек, и было 24 зараженных, так что по другим странам процент намного ниже. Поэтому Россия — страна с большой долей риска, но мы ведем переговоры с Минздравом и проверяем, как мы можем вернуть в ближайшем будущем туристов из России", — сказал чиновник.
С марта 2020 года Израиль был полностью закрыт для иностранных путешественников. С мая в страну разрешено прибывать небольшому числу организованных групп привитых туристов из стран с низким уровнем заболеваемости COVID-19. С 1 июля власти планируют разрешить посещение индивидуальным путешественникам, имеющим сертификат о вакцинации, из списка стран, утвержденного Минздравом страны. Россия, наряду с Аргентиной, Бразилией, Южной Африкой, Мексикой и Индией, остается в перечне так называемых "красных стран", въезд в которые ограничен, а туризм из которых полностью закрыт.
Пока сложно сказать, удастся ли вернуть поток гостей из РФ до конца этого летнего сезона, отметил собеседник. Этот вопрос будет обсуждаться с Минздравом, МИД и МВД, а потом правительство примет решение по каждой стране.
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Минтуризма Израиля совместно с заинтересованными ведомствами разрабатывает упрощенную процедуру прибытия путешественников из стран, эпидемиологическая ситуация в которых не вызывает опасений.
"Среди желающих провести отпуск за границей, большинство вакцинированы, и надо найти способ, они смогли сюда приезжать, предъявив ПЦР-тест и сертификат о вакцинации", — отметил глава туристического ведомства.
По словам Развозова, российское направление остается одним из приоритетных для Израиля, потому что до начала пандемии туристы из России составляли значительную часть гостей.
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