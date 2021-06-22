https://ria.ru/20210622/izrail-1738055261.html

В Израиле рассматривают возможность возвращения российских туристов

В Израиле рассматривают возможность возвращения российских туристов - РИА Новости, 22.06.2021

В Израиле рассматривают возможность возвращения российских туристов

Министерство туризма Израиля внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в России, рассчитывая в ближайшем будущем поставить вопрос о возвращении в... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T14:11

2021-06-22T14:11

2021-06-22T14:11

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн — РИА Новости. Министерство туризма Израиля внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в России, рассчитывая в ближайшем будущем поставить вопрос о возвращении в страну российских туристов, заявил в интервью РИА Новости министр туризма и спорта Израиля Константин Развозов."Надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будут полные представления о эпидемиологической ситуации в России. Сегодня, по нашим данным, из четырех тысяч прибывших из России, 34 человека были заражены. Это меньше одного процента. Но, для сравнения, из Эмиратов приехали 40 тысяч человек, и было 24 зараженных, так что по другим странам процент намного ниже. Поэтому Россия — страна с большой долей риска, но мы ведем переговоры с Минздравом и проверяем, как мы можем вернуть в ближайшем будущем туристов из России", — сказал чиновник.С марта 2020 года Израиль был полностью закрыт для иностранных путешественников. С мая в страну разрешено прибывать небольшому числу организованных групп привитых туристов из стран с низким уровнем заболеваемости COVID-19. С 1 июля власти планируют разрешить посещение индивидуальным путешественникам, имеющим сертификат о вакцинации, из списка стран, утвержденного Минздравом страны. Россия, наряду с Аргентиной, Бразилией, Южной Африкой, Мексикой и Индией, остается в перечне так называемых "красных стран", въезд в которые ограничен, а туризм из которых полностью закрыт.Пока сложно сказать, удастся ли вернуть поток гостей из РФ до конца этого летнего сезона, отметил собеседник. Этот вопрос будет обсуждаться с Минздравом, МИД и МВД, а потом правительство примет решение по каждой стране.Минтуризма Израиля совместно с заинтересованными ведомствами разрабатывает упрощенную процедуру прибытия путешественников из стран, эпидемиологическая ситуация в которых не вызывает опасений."Среди желающих провести отпуск за границей, большинство вакцинированы, и надо найти способ, они смогли сюда приезжать, предъявив ПЦР-тест и сертификат о вакцинации", — отметил глава туристического ведомства.По словам Развозова, российское направление остается одним из приоритетных для Израиля, потому что до начала пандемии туристы из России составляли значительную часть гостей.

https://ria.ru/20210603/chernogoriya-1735132906.html

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html

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аргентина

бразилия

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм, аргентина, бразилия, израиль