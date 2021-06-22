https://ria.ru/20210622/internet-1738054323.html

Захарова прокомментировала британский законопроект об интернете

Захарова прокомментировала британский законопроект об интернете - РИА Новости, 22.06.2021

Захарова прокомментировала британский законопроект об интернете

Лондон будет "влезать" во все области права, чтобы сохранить контроль мнений, но при этом продолжит обвинять Россию и российские СМИ в несвободе слова, написала РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:11

2021-06-22T12:11

2021-06-22T12:11

россия

ofcom

англия

лондон

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лондон будет "влезать" во все области права, чтобы сохранить контроль мнений, но при этом продолжит обвинять Россию и российские СМИ в несвободе слова, написала Захарова в Telegram, комментируя законопроект "О безопасности в Интернете" (Online Safety Bill).По ее мнению, британская власть, испугавшись тех полномочий, которые получили интернет-гиганты, решила попробовать вернуть себе давно утерянную монополию на формирование смыслов в головах своих подданных. "Они будут прикрываться словами о "демократической важности" и защите от "вредоносного контента", будут как угодно увертываться от простого, но понятного слова "цензура", будут влезать во все области права, чтобы сохранить за собой ускользающую нить контроля мнений (кому, как не старой доброй Англии мечтать об этом), но обвинять в несвободе слова будут все равно Россию и российские СМИ", - отметила она.Захарова указала, что, если закон будет принят, британский регулятор вещания Ofcom получит право штрафовать IT-компании, "не справляющиеся с устранением вредоносного контента"; инициировать уголовное преследование руководства корпораций, не обеспечивающих зачистку запрещенных онлайн-материалов; блокировать интернет-ресурсы в случае, если сочтет размещенную на них информацию "опасной"."Дальше ещё интереснее. Британское правительство планирует вторгаться в сферу корпуса корпоративного права: крупные социальные сети обязаны будут прописывать в соглашениях с пользователями условия и меры противодействия "угрозам". Не стоит забывать и регулярную отчетность перед все тем же Ofcom", - отметила Захарова.Кроме того, подчеркнула она, механизмы защиты свободы самовыражения "будут прописаны в соответствующих разъяснительных приложениях". "Разработчики нормативно-правового акта, видимо, решили не углубляться в такие юридические мелочи, когда перед глазами маячит возможность раскрыть зонтик безопасности над всем интернетом разом", - указала она."Апологеты нового билля в заслугу ему ставят защиту контента, относящегося к категории "демократической важности". При этом как будет определяться эта "демократическая важность", не сказано. Но мы-то знаем, что этот остров Ofcom обитаем - как решат, так и будет", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20210618/britaniya-1737651047.html

https://ria.ru/20210617/lavrov-1737475833.html

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россия, ofcom, англия, лондон, в мире