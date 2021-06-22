https://ria.ru/20210622/google-1738127550.html

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google - РИА Новости, 22.06.2021

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении действий Google в сфере интернет-рекламы, говорится в сообщении ЕК. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T17:50

2021-06-22T17:50

2021-06-22T17:50

google

еврокомиссия

технологии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении действий Google в сфере интернет-рекламы, говорится в сообщении ЕК."Еврокомиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушила ли Google правила конкуренции ЕС... В частности, будет изучено, искажает ли Google конкуренцию, ограничивая доступ третьих сторон к пользовательским данным в рекламных целях на веб-сайтах и ​​в приложениях, сохраняя при этом такие данные для собственного использования", - говорится в релизе.У ЕК нет дедлайна для завершения расследования.Сервисы интернет-рекламы лежат в основе того, как Google и издатели монетизируют свои онлайн-сервисы, поясняет ЕК. Многие издатели полагаются на интернет-рекламу, чтобы финансировать бесплатный онлайн-контент для потребителей. В 2019 году расходы на такую рекламу в ЕС оценивались примерно в 20 миллиардов евро.Google собирает данные, которые могут быть использованы для настройки целевой рекламы, продает рекламные места, а также выступает в качестве посредника в онлайн-рекламе. Таким образом, Google присутствует практически на всех уровнях цепочки поставок интернет-рекламы. Еврокомиссия обеспокоена тем, что Google усложнил условия конкуренции для соперничающих с ним сервисов интернет-рекламы.

https://ria.ru/20210530/google-1734792817.html

https://ria.ru/20210618/smartfon-1737529945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, еврокомиссия, технологии, в мире