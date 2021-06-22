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В работе поисковой системы Google произошел сбой
В работе поисковой системы Google произошел сбой - РИА Новости, 22.06.2021
В работе поисковой системы Google произошел сбой
Пользователи Google в разных странах столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T08:59
2021-06-22T18:36
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пользователи Google в разных странах столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным сайта, сбои во вторник начались около 7:40 мск.Согласно данным Downdetector, больше всего жалоб зафиксировано в США, России, Испании, Италии Германии и Великобритании.Большинство пользователей сервиса жалуются на проблемы со входом в аккаунт, а также отмечают трудности с поиском.Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
https://ria.ru/20210617/sboy-1737343052.html
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россия, youtube, google, google android, сша, испания, в мире
В работе поисковой системы Google произошел сбой
08:59 22.06.2021 (обновлено: 18:36 22.06.2021)
 
© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© AP Photo / Jens Meyer

Пользователи Google в разных странах столкнулись с проблемами в работе поисковой системы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пользователи Google в разных странах столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным сайта, сбои во вторник начались около 7:40 мск.
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Согласно данным Downdetector, больше всего жалоб зафиксировано в США, России, Испании, Италии Германии и Великобритании.
Большинство пользователей сервиса жалуются на проблемы со входом в аккаунт, а также отмечают трудности с поиском.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
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