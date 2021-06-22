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Глава Германии возложил венок в советском военном мемориале в Берлине
Глава Германии возложил венок в советском военном мемориале в Берлине - РИА Новости, 22.06.2021
Глава Германии возложил венок в советском военном мемориале в Берлине
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер возложил во вторник венок в советском военном мемориале в Берлин-Панкове по случаю 80-летия годовщины начала Великой... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:22
2021-06-22T11:22
2021-06-22T11:53
франк-вальтер штайнмайер
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
германия
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БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер возложил во вторник венок в советском военном мемориале в Берлин-Панкове по случаю 80-летия годовщины начала Великой Отечественной войны.Возложение прошло в сопровождении почетного караула ведомства президента ФРГ. Штайнмайер остановился у подножия статуи Родины-матери, там же был установлен желто-красный траурный венок с лентой "Президент ФРГ".Советский военный мемориал в Панкове (официально Кладбище-памятник воинам Советской армии в народном парке Шёнхольцер-Хайде) - один из крупнейших мемориальных комплексов памяти воинов Красной Армии в германской столице. На его территории захоронены останки более 13 тысяч советских солдат и офицеров, погибших в апреле-мая 1945 года в ходе боев за Берлин.Двадцать второго июня 1941 года гитлеровская Германия без предупреждения, в рамках плана "Барбаросса" напала на Советский Союз. Захватническая война на истребление с первого дня велась посредством варварского террора против гражданского населения. В результате войны и нацистской оккупации погибли 27 миллионов граждан СССР всех национальностей.
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франк-вальтер штайнмайер, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), германия, ссср, берлин (город), в мире
Глава Германии возложил венок в советском военном мемориале в Берлине
11:22 22.06.2021 (обновлено: 11:53 22.06.2021)
Франк-Вальтер Штайнмайер возложил венок в советском военном мемориале в Берлин-Панкове