https://ria.ru/20210622/gaz-1737961613.html

Жара обойдется в миллиарды. Откуда ажиотажный спрос на российский газ

Жара обойдется в миллиарды. Откуда ажиотажный спрос на российский газ - РИА Новости, 22.06.2021

Жара обойдется в миллиарды. Откуда ажиотажный спрос на российский газ

РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T08:00

2021-06-22T08:00

2021-06-22T08:00

северный поток — 2

европа

природный газ

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155254/53/1552545371_0:414:2903:2047_1920x0_80_0_0_a774e7781f654deaae668395feb7e5f2.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Жаркая погода, установившаяся в Европе, вынуждает постоянно пользоваться кондиционерами. Электростанции, работающие на газе, увеличивают мощности. Спрос на голубое топливо растет, как и цена: котировки уже взлетели до трехлетнего максимума. Принесет ли это ощутимую прибыль России — разбиралось РИА Новости.Жара и морозы против ЕвросоюзаПлавится не только российская столица. Рим, Берлин, Прага, Варшава — везде столбики термометров поднялись выше тридцати градусов по Цельсию. В Италии на улицах бесплатно раздают воду. В Будапеште прервали матч сборных Венгрии и Франции: капитан хозяев поля Адам Салаи получил тепловой удар.От зноя тают и европейцы, и их запасы голубого топлива. Подземные хранилища газа (ПХГ) стремительно пустеют. Электростанции работают на пределе возможностей — энергию съедают кондиционеры. Потребление газа увеличилось в несколько раз.Запасы уже сокращались из-за аномальных морозов. Прошлой осенью и зимой европейцы израсходовали больше 65 миллиардов кубометров — десятилетний максимум. По данным Gas Infrastructure Europe, осталась лишь треть резервов. За весну потери немного восстановили. Но погода вновь сыграла злую штуку.На 19 июня ПХГ заполнены лишь на 44,33 процента, почти на 15 меньше среднего пятилетнего значения. Поэтому "Газпром" продолжает непрерывные поставки в еврохранилища. В основном в германскую "Катарину".Жаркое лето подогревает и спотовые цены (продажа на условиях немедленной поставки). На главном газовом хабе в Нидерландах Title Transfer Facility голубое топливо стоит 363 доллара за тысячу кубометров — пиковое значение за три года и три месяца. В начале марта 2018-го в Европе бушевал холодный фронт "Зверь с Востока" — тогда котировки приближались к тысяче долларов.Средняя годовая цена контракта "на день вперед" на нидерландской торговой площадке достигла 264 долларов. Это притом что в бюджет "Газпрома" заложили 170. "Если такой уровень удержится, "Газпром" получит дополнительно два миллиарда в месяц. Это только за счет подорожания газа, а ведь еще растут объемы поставок. В первом квартале экспортировали 52,7 миллиарда кубометров — на 30 процентов больше, чем за тот же период 2020-го", — говорит Даниил Болотских, главный аналитик инвестиционной компании "Фондовый капитал". Американские санкции против "Северного потока — 2" тоже повлияли, добавляет собеседник агентства. Риск ограничения предложения, как правило, поднимает цену.А в июле один за другим встанут на ремонт две главные экспортные магистрали — "Ямал — Европа" и "Северный поток". На фоне аномальной жары котировки могут взлететь до четырехсот долларов, считает Даниил Болотских."Поэтому внимание инвесторов приковано к аукционам на дополнительные транзитные мощности через Украину, которые стартовали 21 июня", — отмечает он.С прицелом на европейский рынокКроме России, голубое топливо в ЕС поставляют Норвегия, Катар, Алжир, США и Нигерия. Основные потребители — Германия, Великобритания и Италия. Немцы и британцы получают российское сырье через "Северный поток".Есть вариант перейти на сжиженный природный газ (СПГ). Но он значительно дороже трубопроводного. И необходимы специальные терминалы, которых, например, у той же Германии нет. СПГ туда доставляют через Бельгию и Нидерланды. У итальянцев и англичан терминалы есть. Однако отказываться от трубопроводного газа никто не собирается — на кону немаленькие деньги, а на дворе кризис.Поэтому главные европейские покупатели энергоресурсов не поддерживают американскую борьбу с "Северным потоком — 2". Более того, Германия предлагала США профинансировать строительство терминалов для СПГ — по сути, в обмен на зеленый свет российскому проекту. Летом прошлого года Берлин готов был даже выложить на это из бюджета миллиард евро.Между тем СПГ активно закупают в Азии. В результате его приток в Европу сокращается. В июне относительно мая — на 13 процентов.Больше всех СПГ приобретает Китай. Долгие годы первенство удерживала Япония. Однако с января китайцы уже увеличили закупки на 34 процента. Поставки в апреле — свыше семи миллионов тонн. И Пекин планирует еще активнее наращивать импорт. Эксперты объясняют это высокими темпами восстановления экономики после пандемии.Поэтому европейцам не остается ничего другого, кроме как покупать подорожавший российский газ. Впрочем, по мере заполнения хранилищ и возвращения в строй трубопроводов "Ямал — Европа" и "Северный поток" цена, вероятно, начнет охлаждаться.Параллельно дорожают товары и услуги, которые мы импортируем из государств ЕС и других стран."Если Россия из газа извлечет краткосрочную прибыль, то в долгосрочной перспективе деньги вернутся в Евросоюз в качестве оплаты за поставленную продукцию", — предупреждает Хаджимурад Белхароев, доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН.Природные чрезвычайные ситуации затрагивают всех. В Европе аномальная жара, в России — наводнения. "Европа потратится на газ, мы же — на ремонт пострадавших домов и инфраструктуры. Кроме того, возникнут трудности с урожаем", — указывает эксперт.Как говорится, если где-то прибывает, то где-то убывает. Государство в виде налогов в одном секторе экономики получит дополнительный доход и потратит его в другом — на восстановительные работы.

https://ria.ru/20210513/gazoprovod-1731987836.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, европа, природный газ, экономика