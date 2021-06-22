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В Москве состоялся всероссийский финал конкурса "Мост китайского языка"

В Москве состоялся всероссийский финал конкурса "Мост китайского языка" - РИА Новости, 22.06.2021

В Москве состоялся всероссийский финал конкурса "Мост китайского языка"

В Москве прошел всероссийский финал конкурса "Мост китайского языка". Конкурс организован отделом по делам образования Посольства КНР в РФ в сотрудничестве с... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T17:03

2021-06-22T17:03

2021-06-22T17:03

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МОСКВА, 22 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". В Москве прошел всероссийский финал конкурса "Мост китайского языка". Конкурс организован отделом по делам образования Посольства КНР в РФ в сотрудничестве с Институтом Конфуция при МГЛУ и школой 1948 Лингвист-М.Цель престижного конкурса, который в этом году отмечает 20-летний юбилей, – определить самых талантливых китаистов. Из-за пандемии финалы второй год подряд проходят в онлайн-формате в Институте Конфуция при МГЛУ, ранее участники из разных городов встречались на одной сцене.Главная тема конкурса "Все мы – одна семья" объединила в онлайн-формате 11 студентов из 6 федеральных регионов.Для победителей среди студентов предоставляется стипендия на учебу в Китае. Павел Архипов из Благовещенска получит возможность обучаться в магистратуре в Китае. Для Смирновой Анастасии и Егоровой Полины, взявших "серебро" – стипендия на 1 учебный год в Китае, а третье место позволит Щеглову Дмитрию и Будаевой Аюне обучаться семестр в Китае.

https://ria.ru/20210621/sozvuchie-1737924050.html

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россия, китай, общество