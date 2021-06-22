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Шоубиз
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"Им рвет крыши": Фадеев сравнил футболистов сборной с артистами
"Им рвет крыши": Фадеев сравнил футболистов сборной с артистами - РИА Новости, 22.06.2021
"Им рвет крыши": Фадеев сравнил футболистов сборной с артистами
Максим Фадеев высказался по поводу игры российской сборной по футболу. Своим мнением он поделился в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:23
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Максим Фадеев высказался по поводу игры российской сборной по футболу. Своим мнением он поделился в личном Instagram-аккаунте. Фадеев признался, что испытывает "испанский стыд", когда видит наших футболистов. Он считает, что им платят "очень большие деньги" и это "им рвет крыши". Музыканту не нравится, что спортсмены получают миллионы долларов, а в итоге мы видим "безобразную игру". По его мнению, "гонорары должны зависеть от количества забитых голов", а футболисты "должны биться" не ради денег, а "за идею". "Среди 140 миллионов человек, не нашлось несколько талантливых мужчин, которые могут профессионально гонять мяч по полю?" — возмущается музыкант.Ранее продюсер раскритиковал скандальную премию "Муз-ТВ".
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знаменитости, звезды, футбол, максим фадеев

"Им рвет крыши": Фадеев сравнил футболистов сборной с артистами

11:23 22.06.2021 (обновлено: 11:24 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Максим Фадеев высказался по поводу игры российской сборной по футболу. Своим мнением он поделился в личном Instagram-аккаунте.

"Лично мне они напоминают больше артистов, чем спортсменов!" — делится продюсер.

Фадеев признался, что испытывает "испанский стыд", когда видит наших футболистов. Он считает, что им платят "очень большие деньги" и это "им рвет крыши". Музыканту не нравится, что спортсмены получают миллионы долларов, а в итоге мы видим "безобразную игру". По его мнению, "гонорары должны зависеть от количества забитых голов", а футболисты "должны биться" не ради денег, а "за идею".
"Среди 140 миллионов человек, не нашлось несколько талантливых мужчин, которые могут профессионально гонять мяч по полю?" — возмущается музыкант.
Ранее продюсер раскритиковал скандальную премию "Муз-ТВ".
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