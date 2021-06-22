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На RENWEX 2021 в Экспоцентре обсудили вопросы возобновляемой энергетики
На RENWEX 2021 в Экспоцентре обсудили вопросы возобновляемой энергетики - РИА Новости, 22.06.2021
На RENWEX 2021 в Экспоцентре обсудили вопросы возобновляемой энергетики
Ведущие российские и зарубежные компании, занимающиеся вопросами возобновляемой энергетики и альтернативными видами транспорта представили свои новые идеи и... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T18:36
2021-06-22T20:13
россия
экспоцентр
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
экономика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ведущие российские и зарубежные компании, занимающиеся вопросами возобновляемой энергетики и альтернативными видами транспорта представили свои новые идеи и разработки на международной выставке и форуме "Возобновляемая энергетика и электротранспорт" - RENWEX 2021, которые проходят в столичном ЦВК "Экспоцентр" с 22 по 24 июня."Развитие научно-технического прогресса ориентируется на новые, прорывные технологии. Особенно это было видно во время пандемии, когда онлайн стал одним из главных источников общения и налаживания контактов. Поэтому тема международной выставки и форума RENWEX 2021 в этом году посвящена прогрессивным технологиям в области энергетики и альтернативного транспорта. Нынешняя выставка входит в проект "НТИ-Экспо" (Наука-Технологии-Инновации Экспо) и является ведущим событием для развития передовых технологий и науки", - отметил модератор пленарной сессии выставки-форума председатель оргкомитета "НТИ-Экспо", член комитета Госдумы по образованию и науки Владимир Кононов. Он рассказал, что форум RENWEX 2021 вошел в основной план Года науки и технологий, предоставил возможность собрать на одной площадке представителей энергетической отрасли, законодательной власти, бизнеса и СМИ чтобы обсудить передовые технологии, возникающие вопросы, а также дать старт новым идеям.Замглавы Минпромторга Михаил Иванов на сессии отметил, что переход к низкоуглеродным технологиям в топливно-энергетическом комплексе и транспортном секторе трудно переоценить, поэтому Минпромторг сегодня принимает активное участие в формировании промышленных компетенций в этих сегментах. "По оценкам международных экспертов, на транспорт и энергетику в мире приходится более 46% всех выбросов парниковых газов, и в мировых трендах использование возобновляемой энергетики. Так, сегмент ветряных технологий будет расти со среднегодовым темпом в 2%, по солнцу прирост составит 7%. Эксперты предполагают, что к 2030 году количество электротранспорта в мире будет составлять почти 270 миллионов единиц", - сказал Иванов. Он подчеркнул, что в рамках программы по поддержке возобновляемой энергетики, которая осуществляется уже семь лет, в России накоплен опыт формирования внутреннего спроса в новых сегментах рынка."За это время был создан новый промышленный сектор, производственные мощности которого на сегодняшний момент позволяют выпускать 1,5 ГВт генерирующего оборудования для ветровой и солнечной энергетики в год. Инвестиции в строительство и развитие этих отраслей за истекший период составили более 40 миллиардов рублей. Мы выходим на использование в этом направлении российских материалов и комплектующих, а также выходим на экспортные рынки", - сказал замминистра.По мнению замминистра энергетики Павла Сниккарса, массовый переход к зеленой энергетике достаточно сложный и возможен тогда, когда ценовые параметры зеленой энергетики будут сопоставимы с традиционной генерацией по ценовым параметрам. Вместе с этим, замминистра отметил, что "у нашей страны есть задел на технологическое лидерство в этом вопросе и мы видим большие возможности к развитию прорывных технологий в разработке водорода, у нас есть ресурсная база, новые идеи и технологии".Первый заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов отметил, что выставка RENWEX является самой перспективной из выставочных проектов. На общей площади около шести тысяч квадратных метров представлено оборудование и технологии для ветро-, солнечной, гидро-, геотермальной и биоэнергетики, а также электротранспорт и электромобили, услуги сервисных компаний по монтажу, наладке и обслуживанию различного оборудования для использования ВИЭ."В этом году в работе выставки и мероприятиях деловой программы примут более 100 экспертов, своим опытом и наработками поделятся представители более 80 компаний из Австрии, Германии, Китая и других стран. Показатели сегодняшней выставки говорят сами за себя - цифра участников увеличилась с предыдущей выставки на 32 компании, это практически на 50% от экспонентов 2019 года, а также увеличились на 50% выставочные площади", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210610/vyalkin-1736490078.html
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россия, экспоцентр, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, экономика

На RENWEX 2021 в Экспоцентре обсудили вопросы возобновляемой энергетики

18:36 22.06.2021 (обновлено: 20:13 22.06.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой Экспоцентра. RENWEX 2021 в Экспоцентре
RENWEX 2021 в Экспоцентре
© Фото предоставлено пресс-службой Экспоцентра.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ведущие российские и зарубежные компании, занимающиеся вопросами возобновляемой энергетики и альтернативными видами транспорта представили свои новые идеи и разработки на международной выставке и форуме "Возобновляемая энергетика и электротранспорт" - RENWEX 2021, которые проходят в столичном ЦВК "Экспоцентр" с 22 по 24 июня.
"Развитие научно-технического прогресса ориентируется на новые, прорывные технологии. Особенно это было видно во время пандемии, когда онлайн стал одним из главных источников общения и налаживания контактов. Поэтому тема международной выставки и форума RENWEX 2021 в этом году посвящена прогрессивным технологиям в области энергетики и альтернативного транспорта. Нынешняя выставка входит в проект "НТИ-Экспо" (Наука-Технологии-Инновации Экспо) и является ведущим событием для развития передовых технологий и науки", - отметил модератор пленарной сессии выставки-форума председатель оргкомитета "НТИ-Экспо", член комитета Госдумы по образованию и науки Владимир Кононов. Он рассказал, что форум RENWEX 2021 вошел в основной план Года науки и технологий, предоставил возможность собрать на одной площадке представителей энергетической отрасли, законодательной власти, бизнеса и СМИ чтобы обсудить передовые технологии, возникающие вопросы, а также дать старт новым идеям.
Генеральный директор ЦВК Экспоцентр Алексей Вялкин - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 16:22
Алексей Вялкин: "Экспоцентр" – площадка для новых возможностей
Замглавы Минпромторга Михаил Иванов на сессии отметил, что переход к низкоуглеродным технологиям в топливно-энергетическом комплексе и транспортном секторе трудно переоценить, поэтому Минпромторг сегодня принимает активное участие в формировании промышленных компетенций в этих сегментах. "По оценкам международных экспертов, на транспорт и энергетику в мире приходится более 46% всех выбросов парниковых газов, и в мировых трендах использование возобновляемой энергетики. Так, сегмент ветряных технологий будет расти со среднегодовым темпом в 2%, по солнцу прирост составит 7%. Эксперты предполагают, что к 2030 году количество электротранспорта в мире будет составлять почти 270 миллионов единиц", - сказал Иванов. Он подчеркнул, что в рамках программы по поддержке возобновляемой энергетики, которая осуществляется уже семь лет, в России накоплен опыт формирования внутреннего спроса в новых сегментах рынка.
"За это время был создан новый промышленный сектор, производственные мощности которого на сегодняшний момент позволяют выпускать 1,5 ГВт генерирующего оборудования для ветровой и солнечной энергетики в год. Инвестиции в строительство и развитие этих отраслей за истекший период составили более 40 миллиардов рублей. Мы выходим на использование в этом направлении российских материалов и комплектующих, а также выходим на экспортные рынки", - сказал замминистра.
По мнению замминистра энергетики Павла Сниккарса, массовый переход к зеленой энергетике достаточно сложный и возможен тогда, когда ценовые параметры зеленой энергетики будут сопоставимы с традиционной генерацией по ценовым параметрам. Вместе с этим, замминистра отметил, что "у нашей страны есть задел на технологическое лидерство в этом вопросе и мы видим большие возможности к развитию прорывных технологий в разработке водорода, у нас есть ресурсная база, новые идеи и технологии".
Экспоцентр станет одной из экспертных площадок Года науки и технологий - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 11:21
Экспоцентр станет одной из экспертных площадок Года науки и технологий
Первый заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов отметил, что выставка RENWEX является самой перспективной из выставочных проектов. На общей площади около шести тысяч квадратных метров представлено оборудование и технологии для ветро-, солнечной, гидро-, геотермальной и биоэнергетики, а также электротранспорт и электромобили, услуги сервисных компаний по монтажу, наладке и обслуживанию различного оборудования для использования ВИЭ.
"В этом году в работе выставки и мероприятиях деловой программы примут более 100 экспертов, своим опытом и наработками поделятся представители более 80 компаний из Австрии, Германии, Китая и других стран. Показатели сегодняшней выставки говорят сами за себя - цифра участников увеличилась с предыдущей выставки на 32 компании, это практически на 50% от экспонентов 2019 года, а также увеличились на 50% выставочные площади", - подчеркнул он.
 
РоссияЭкспоцентрГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ТехнологииЭкономика
 
 
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