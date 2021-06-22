https://ria.ru/20210622/dollar-1738161590.html
В США прокомментировали возможный отказ России от доллара
В США прокомментировали возможный отказ России от доллара - РИА Новости, 23.06.2021
В США прокомментировали возможный отказ России от доллара
США не боятся того, что Китай и Россия откажутся от доллара, заявил глава американской ФРС Джером Пауэлл. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-22T23:07
2021-06-22T23:07
2021-06-23T00:06
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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цены на нефть
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. США не боятся того, что Китай и Россия откажутся от доллара, заявил глава американской ФРС Джером Пауэлл."Этого нет на наших радарах. Доллар — мировая резервная валюта, другой, которая бы смогла соревноваться с ним, нет и близко", — сказал он на слушаниях в парламенте.По его словам, силу американской валюты обеспечивают работающие демократические институты США, открытые рынки и низкая инфляция.В июне российский Минфин объявил, что в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до пяти процентов, японской иены — останется на уровне пяти процентов, евро — вырастет до сорока процентов, юаня — до тридцати процентов, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в двадцать процентов.Как отмечал Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ, Россия готова переходить на расчеты в национальных валютах со своими партнерами, в том числе на евро в расчетах Евросоюза за газ. По его словам, США сами не ценят доллар в качестве международной резервной валюты, поскольку используют его как инструмент конкурентной и политической борьбы.
https://ria.ru/20210610/dollar-1736387662.html
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россия, цены на нефть, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, китай, сша
В США прокомментировали возможный отказ России от доллара
23:07 22.06.2021 (обновлено: 00:06 23.06.2021)
Глава ФРС США заверил, что возможный отказ России и Китая от доллара не повлияет на валюту