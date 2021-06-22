https://ria.ru/20210622/dollar-1738161590.html

В США прокомментировали возможный отказ России от доллара

В США прокомментировали возможный отказ России от доллара - РИА Новости, 23.06.2021

В США прокомментировали возможный отказ России от доллара

США не боятся того, что Китай и Россия откажутся от доллара, заявил глава американской ФРС Джером Пауэлл. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-22T23:07

2021-06-22T23:07

2021-06-23T00:06

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

цены на нефть

джером пауэлл

федеральная резервная система сша

китай

сша

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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. США не боятся того, что Китай и Россия откажутся от доллара, заявил глава американской ФРС Джером Пауэлл."Этого нет на наших радарах. Доллар — мировая резервная валюта, другой, которая бы смогла соревноваться с ним, нет и близко", — сказал он на слушаниях в парламенте.По его словам, силу американской валюты обеспечивают работающие демократические институты США, открытые рынки и низкая инфляция.В июне российский Минфин объявил, что в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до пяти процентов, японской иены — останется на уровне пяти процентов, евро — вырастет до сорока процентов, юаня — до тридцати процентов, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в двадцать процентов.Как отмечал Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ, Россия готова переходить на расчеты в национальных валютах со своими партнерами, в том числе на евро в расчетах Евросоюза за газ. По его словам, США сами не ценят доллар в качестве международной резервной валюты, поскольку используют его как инструмент конкурентной и политической борьбы.

https://ria.ru/20210610/dollar-1736387662.html

https://ria.ru/20210621/inflyatsiya-1737620521.html

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россия, цены на нефть, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, китай, сша