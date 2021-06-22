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Дипломаты предупреждали руководство СССР о войне с Германией
Дипломаты предупреждали руководство СССР о войне с Германией - РИА Новости, 22.06.2021
Дипломаты предупреждали руководство СССР о войне с Германией
Советские дипломаты в преддверии начала Великой отечественной войны понимали ее угрозу и пытались предупредить руководство страны, рассказала директор... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:32
2021-06-22T16:27
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Советские дипломаты в преддверии начала Великой отечественной войны понимали ее угрозу и пытались предупредить руководство страны, рассказала директор историко-документального департамента МИД РФ Надежда Баринова."Есть выражение "ощущение войны витало в воздухе". И дипломатам, как никому другому, это было абсолютно ясно", - сказала она в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине начала Великой отечественной войны.По ее словам, дипломатическое ведомство страны, тогда носившее название Народный комиссариат иностранных дел СССР, "встречало войну во всеоружии". Во все дипломатические представительства была направлена телеграмма главы ведомства Вячеслава Молотова, в которой четко определялись задачи в связи с началом войны."Дипломатические задачи были поставлены очень серьезные - найти союзников в этой войне, чтобы СССР был не один. Вся Европа была под немцами, огромный промышленный потенциал работал на Германию", - отметила Баринова.
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великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ссср, общество
Дипломаты предупреждали руководство СССР о войне с Германией
11:32 22.06.2021 (обновлено: 16:27 22.06.2021)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкИосиф Виссарионович Сталин
Иосиф Виссарионович Сталин - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
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В МИД заявили, что дипломаты предупреждали руководство СССР о приближающейся войне с Германией

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Советские дипломаты в преддверии начала Великой отечественной войны понимали ее угрозу и пытались предупредить руководство страны, рассказала директор историко-документального департамента МИД РФ Надежда Баринова.
"Есть выражение "ощущение войны витало в воздухе". И дипломатам, как никому другому, это было абсолютно ясно", - сказала она в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине начала Великой отечественной войны.
"Наши дипломатические представительства выполнили свой дипломатический долг. Есть масса свидетельств того, как наши дипломаты предупреждали руководство страны о надвигающейся военной угрозе", - отметила Баринова.
По ее словам, дипломатическое ведомство страны, тогда носившее название Народный комиссариат иностранных дел СССР, "встречало войну во всеоружии". Во все дипломатические представительства была направлена телеграмма главы ведомства Вячеслава Молотова, в которой четко определялись задачи в связи с началом войны.
"Дипломатические задачи были поставлены очень серьезные - найти союзников в этой войне, чтобы СССР был не один. Вся Европа была под немцами, огромный промышленный потенциал работал на Германию", - отметила Баринова.
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