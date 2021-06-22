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В новосибирском аэропорту сняли с рейса дебошира
В новосибирском аэропорту сняли с рейса дебошира - РИА Новости, 22.06.2021
В новосибирском аэропорту сняли с рейса дебошира
Транспортные полицейские в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" сняли с самолета, который готовился отправиться в Новый Уренгой, неадекватного... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T00:28
2021-06-22T00:28
толмачево (аэропорт)
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 22 июн - РИА Новости. Транспортные полицейские в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" сняли с самолета, который готовился отправиться в Новый Уренгой, неадекватного пассажира, сообщает сибирское управление на транспорте МВД РФ.В линейный отдел МВД России от работников аэропорта поступило сообщение о том, что на борту самолета, вылетающего в Новый Уренгой, находится пассажир, которые ведет себя неадекватно – размахивает руками и матерится.В сложившейся ситуации командир воздушного судна принял решение прервать руление и вернуться к месту стоянки самолета из-за невозможности обеспечить безопасность пассажиров.В отношении авиапассажира сотрудники транспортной полиции составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство), частью 6 статьи 11.17 КоАП РФ (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна).Второе – более тяжкое правонарушение – влечет наложение административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, добавили в управлении.
https://ria.ru/20201208/deboshir-1588250596.html
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толмачево (аэропорт), новосибирск, происшествия
В новосибирском аэропорту сняли с рейса дебошира
00:28 22.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске
Пассажиры в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В аэропорту "Толмачево" в Новосибирске сняли с рейса дебошира

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 22 июн - РИА Новости. Транспортные полицейские в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" сняли с самолета, который готовился отправиться в Новый Уренгой, неадекватного пассажира, сообщает сибирское управление на транспорте МВД РФ.
В линейный отдел МВД России от работников аэропорта поступило сообщение о том, что на борту самолета, вылетающего в Новый Уренгой, находится пассажир, которые ведет себя неадекватно – размахивает руками и матерится.
Кадр видео, опубликованного Кириллом Емельяновым
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"Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили в дежурную часть 40-летнего жителя Красноярского края, который не выполнял неоднократные требования кабинного экипажа и командира воздушного судна прекратить противоправные действия, а продолжал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес окружающих и размахивать руками", - говорится в сообщении.
В сложившейся ситуации командир воздушного судна принял решение прервать руление и вернуться к месту стоянки самолета из-за невозможности обеспечить безопасность пассажиров.
В отношении авиапассажира сотрудники транспортной полиции составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство), частью 6 статьи 11.17 КоАП РФ (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна).
Второе – более тяжкое правонарушение – влечет наложение административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, добавили в управлении.
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