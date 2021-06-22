https://ria.ru/20210622/deboshir-1737998640.html

В новосибирском аэропорту сняли с рейса дебошира

В новосибирском аэропорту сняли с рейса дебошира - РИА Новости, 22.06.2021

В новосибирском аэропорту сняли с рейса дебошира

Транспортные полицейские в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" сняли с самолета, который готовился отправиться в Новый Уренгой, неадекватного... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T00:28

2021-06-22T00:28

2021-06-22T00:28

толмачево (аэропорт)

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 22 июн - РИА Новости. Транспортные полицейские в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" сняли с самолета, который готовился отправиться в Новый Уренгой, неадекватного пассажира, сообщает сибирское управление на транспорте МВД РФ.В линейный отдел МВД России от работников аэропорта поступило сообщение о том, что на борту самолета, вылетающего в Новый Уренгой, находится пассажир, которые ведет себя неадекватно – размахивает руками и матерится.В сложившейся ситуации командир воздушного судна принял решение прервать руление и вернуться к месту стоянки самолета из-за невозможности обеспечить безопасность пассажиров.В отношении авиапассажира сотрудники транспортной полиции составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство), частью 6 статьи 11.17 КоАП РФ (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна).Второе – более тяжкое правонарушение – влечет наложение административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, добавили в управлении.

https://ria.ru/20201208/deboshir-1588250596.html

https://ria.ru/20210528/deboshir-1734549595.html

новосибирск

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толмачево (аэропорт), новосибирск, происшествия