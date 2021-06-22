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Туризм
https://ria.ru/20210622/chad-1738035499.html
В Чаде освободили задержанных российских туристов
В Чаде освободили задержанных российских туристов - РИА Новости, 22.06.2021
В Чаде освободили задержанных российских туристов
Посольство РФ в Чаде получило извинительную ноту от МИД республики в связи с задержанием российских туристов, заявил РИА Новости временный поверенный в делах... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:48
2021-06-22T11:12
нджамена
яунде
туризм
россия
новости - туризм
чад
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Чаде получило извинительную ноту от МИД республики в связи с задержанием российских туристов, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Чаде Сергей Крамаренко.Ранее во вторник группа путешественников и из России, в составе которой администратор новосибирского паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте" Виталий Полищук и видеоблогер Алексей Камерзанов, сообщила о своем задержании в Чаде.По его словам, сейчас туристы находятся в столице Чада. "В настоящее время они не арестованы, свободно перемещаются, проживают в гостинице, отдыхают после поездки по Сахаре", - добавил он.По данным дипломата, власти Чада пообещали туристам вернуть ранее изъятые личные вещи. "Возможно сегодня, соответствующие структуры либо обратятся в посольство, либо посетят туристов в гостинице", - отметил он.При этом Крамаренко добавил, что дипмиссия будет вести переговоры по вопросу транспортировки автомобилей в столицу Чада. "В данный момент автомобили находятся в зоне задержания, это порядка 800 километров от столицы, поэтому автомобильный пробег дальше не состоится, скорее всего", - отметил дипломат.Он указал, что после возвращения документов предполагается, что туристы покинут Чад – часть прибывших на самолете – самолетом, а водители машин – на автомобилях, если их быстро доставят.В паблике "АСТ-54" сообщается, что путешественники находились в Африке в рамках экспедиции "Мир наш". 19 мая ее участники, общее количество которых не уточняется, прибыли в столицу Камеруна Яунде, где пересели на внедорожники. Команда пересекла границу с Чадом 25 мая и встретилась с местным гидом. В столице, городе Нджамена, к их группе присоединились еще пять человек, в том числе туристка из Литвы. 28 мая путешественники выехали для трехнедельного путешествия по Чаду по заранее согласованному с местным МВД маршруту, который включал север страны. Преодолев примерно 80% маршрута, команда остановилась на ночевку в городе Файя-Ларжо.В паблике подчёркивается, что во вторник 15 июня их разбудили люди в военной и полицейской форме с автоматическим оружием и резиновыми дубинками, в настойчивой форме предложили собрать вещи и проследовать с ними в полицейский участок. В отделе полиции вещи путешественников полностью досмотрели и конфисковали все средства связи, телефоны, ноутбуки, камеры, навигационное оборудование, в том числе компасы. Помимо этого, отобрали даже налобные туристические фонарики, багажные весы и паспорта, говорится в сообщении.По словам туристов, на своих внедорожниках в сопровождении двух военных автомобилей они проехали к дому местного губернатора, а через пару часов силовики сообщили, что их автомобили остаются Файя-Ларжо, а их на самолете отправляют в Нджамену. На военном самолете путешественников доставили в столицу Чада. По прилету задержанных встретило "военное руководство"."Единственное, что мы смогли услышать от одного русскоговорящего генерала - то, что зона от Файя Ларжо до Нджамены опасна и это есть причина нашей срочной эвакуации. Правда, это не проясняло изъятие наших документов и техники. Вопреки нашим ожиданиям, вместо допроса и заключения, нас отвезли в отель, причем за счет ведомства. На следующий день утром мы сразу проинформировали российское и французское посольства (у нас в группе гражданка ЕС). Пока уже шесть дней никаких официальных новостей нет. Мы также сидим в отеле, без документов, без телефонов и без понимания того, что же с нами случилось и каковы перспективы", - написал Камерзанов на своей странице "ВКонтакте".В паблике АСТ-54 уточняется, что туристы уже неделю без своих документов и техники находятся в гостинице La Residence Hotel N'Djamena и не имеют никакой информации о происходящем.
https://ria.ru/20210113/varlamov-1592861088.html
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нджамена, яунде, россия, новости - туризм, чад, в мире
В Чаде освободили задержанных российских туристов
10:48 22.06.2021 (обновлено: 11:12 22.06.2021)
 
© REUTERS / Oredje Narcisse Военная техника на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене
Военная техника на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© REUTERS / Oredje Narcisse

В Чаде освободили задержанных российских туристов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Чаде получило извинительную ноту от МИД республики в связи с задержанием российских туристов, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Чаде Сергей Крамаренко.
Ранее во вторник группа путешественников и из России, в составе которой администратор новосибирского паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте" Виталий Полищук и видеоблогер Алексей Камерзанов, сообщила о своем задержании в Чаде.
"Вчера получили извинительную ноту из МИД Чада о том, что они немножко, скажем так, превысили свои возможности и просто вывезли туристов из очень опасной зоны на севере страны", - сказал Крамаренко.
По его словам, сейчас туристы находятся в столице Чада. "В настоящее время они не арестованы, свободно перемещаются, проживают в гостинице, отдыхают после поездки по Сахаре", - добавил он.
По данным дипломата, власти Чада пообещали туристам вернуть ранее изъятые личные вещи. "Возможно сегодня, соответствующие структуры либо обратятся в посольство, либо посетят туристов в гостинице", - отметил он.
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При этом Крамаренко добавил, что дипмиссия будет вести переговоры по вопросу транспортировки автомобилей в столицу Чада. "В данный момент автомобили находятся в зоне задержания, это порядка 800 километров от столицы, поэтому автомобильный пробег дальше не состоится, скорее всего", - отметил дипломат.
Он указал, что после возвращения документов предполагается, что туристы покинут Чад – часть прибывших на самолете – самолетом, а водители машин – на автомобилях, если их быстро доставят.
В паблике "АСТ-54" сообщается, что путешественники находились в Африке в рамках экспедиции "Мир наш". 19 мая ее участники, общее количество которых не уточняется, прибыли в столицу Камеруна Яунде, где пересели на внедорожники. Команда пересекла границу с Чадом 25 мая и встретилась с местным гидом. В столице, городе Нджамена, к их группе присоединились еще пять человек, в том числе туристка из Литвы. 28 мая путешественники выехали для трехнедельного путешествия по Чаду по заранее согласованному с местным МВД маршруту, который включал север страны. Преодолев примерно 80% маршрута, команда остановилась на ночевку в городе Файя-Ларжо.
В паблике подчёркивается, что во вторник 15 июня их разбудили люди в военной и полицейской форме с автоматическим оружием и резиновыми дубинками, в настойчивой форме предложили собрать вещи и проследовать с ними в полицейский участок. В отделе полиции вещи путешественников полностью досмотрели и конфисковали все средства связи, телефоны, ноутбуки, камеры, навигационное оборудование, в том числе компасы. Помимо этого, отобрали даже налобные туристические фонарики, багажные весы и паспорта, говорится в сообщении.
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"Единственное, что мы смогли услышать от одного русскоговорящего генерала - то, что зона от Файя Ларжо до Нджамены опасна и это есть причина нашей срочной эвакуации. Правда, это не проясняло изъятие наших документов и техники. Вопреки нашим ожиданиям, вместо допроса и заключения, нас отвезли в отель, причем за счет ведомства. На следующий день утром мы сразу проинформировали российское и французское посольства (у нас в группе гражданка ЕС). Пока уже шесть дней никаких официальных новостей нет. Мы также сидим в отеле, без документов, без телефонов и без понимания того, что же с нами случилось и каковы перспективы", - написал Камерзанов на своей странице "ВКонтакте".
В паблике АСТ-54 уточняется, что туристы уже неделю без своих документов и техники находятся в гостинице La Residence Hotel N'Djamena и не имеют никакой информации о происходящем.
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