Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210622/chad-1738018102.html
В Чаде задержали группу российских путешественников
В Чаде задержали группу российских путешественников - РИА Новости, 22.06.2021
В Чаде задержали группу российских путешественников
Группа путешественников и из России, в составе которой администратор новосибирского паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте" Виталий Полищук и известный... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T08:15
2021-06-22T08:15
туризм
новости - туризм
камерун
чад
нджамена
яунде
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729215603_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2cfd96c9ae44cf0c22107592c59fb389.jpg
НОВОСИБИРСК, 22 июн – РИА Новости. Группа путешественников и из России, в составе которой администратор новосибирского паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте" Виталий Полищук и известный видеоблогер Алексей Камерзанов, сообщила о своем задержании в Чаде.В паблике "АСТ-54" сообщается, что путешественники находились в Африке в рамках экспедиции "Мир наш". 19 мая ее участники, общее количество которых не уточняется, прибыли в столицу Камеруна Яунде, где пересели на внедорожники. Команда пересекла границу с Чадом 25 мая и встретилась с местным гидом. В столице, городе Нджамена, к их группе присоединились еще пять человек, в том числе туристка из Литвы. 28 мая путешественники выехали для трехнедельного путешествия по Чаду по заранее согласованному с местным МВД маршруту, который включал север страны. Преодолев примерно 80% маршрута, команда остановилась на ночевку в городе Файя-Ларжо (Faye-Largeau)."В 5.30 во вторник 15 июня их разбудили люди в военной и полицейской форме с автоматическим оружием и резиновыми дубинками, в настойчивой форме предложили собрать вещи и проследовать с ними в полицейский участок. В отделе полиции вещи путешественников полностью досмотрели и конфисковали все средства связи, телефоны, ноутбуки, камеры, навигационное оборудование, в том числе компасы. Помимо этого отобрали даже налобные туристические фонарики, багажные весы и паспорта", - говорится в сообщении.По словам туристов, на своих внедорожниках в сопровождении двух военных автомобилей они проехали к дому местного губернатора, а через пару часов силовики сообщили, что их автомобили остаются Файя-Ларжо, а их на самолете отправляют в Нджамену. На военном самолете путешественников доставили в столицу Чада. Полет продолжался чуть менее двух часов, тогда как аналогичный путь на машинах - 1 тысяча километров по пустыням и бездорожью - занял бы около четырех дней. По прилету задержанных встретило "военное руководство"."Единственное, что мы смогли услышать от одного русскоговорящего генерала - то, что зона от Файя Ларжо до Нджамены опасна и это есть причина нашей срочной эвакуации. Правда, это не проясняло изъятие наших документов и техники. Вопреки нашим ожиданиям, вместо допроса и заключения, нас отвезли в отель, причем за счет ведомства. На следующий день утром мы сразу проинформировали российское и французское посольства (у нас в группе гражданка ЕС). Пока уже шесть дней никаких официальных новостей нет. Мы также сидим в отеле, без документов, без телефонов и без понимания того, что же с нами случилось и каковы перспективы", - написал Камерзанов на своей странице "ВКонтакте".В паблике АСТ-54 уточняется, что туристы уже неделю без своих документов и техники находятся в гостинице La Residence Hotel N'Djamena и не имеют никакой информации о происходящем.
https://ria.ru/20210113/varlamov-1592861088.html
камерун
чад
нджамена
яунде
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729215603_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_f305b4f3c6a36c55bc9556921ccb6a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, камерун, чад, нджамена, яунде, в мире
В Чаде задержали группу российских путешественников
08:15 22.06.2021
 
© REUTERS / Oredje Narcisse Военная техника на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене
Военная техника на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© REUTERS / Oredje Narcisse

В Чаде задержали группу российских путешественников

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 22 июн – РИА Новости. Группа путешественников и из России, в составе которой администратор новосибирского паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте" Виталий Полищук и известный видеоблогер Алексей Камерзанов, сообщила о своем задержании в Чаде.
В паблике "АСТ-54" сообщается, что путешественники находились в Африке в рамках экспедиции "Мир наш". 19 мая ее участники, общее количество которых не уточняется, прибыли в столицу Камеруна Яунде, где пересели на внедорожники. Команда пересекла границу с Чадом 25 мая и встретилась с местным гидом. В столице, городе Нджамена, к их группе присоединились еще пять человек, в том числе туристка из Литвы. 28 мая путешественники выехали для трехнедельного путешествия по Чаду по заранее согласованному с местным МВД маршруту, который включал север страны. Преодолев примерно 80% маршрута, команда остановилась на ночевку в городе Файя-Ларжо (Faye-Largeau).
"В 5.30 во вторник 15 июня их разбудили люди в военной и полицейской форме с автоматическим оружием и резиновыми дубинками, в настойчивой форме предложили собрать вещи и проследовать с ними в полицейский участок. В отделе полиции вещи путешественников полностью досмотрели и конфисковали все средства связи, телефоны, ноутбуки, камеры, навигационное оборудование, в том числе компасы. Помимо этого отобрали даже налобные туристические фонарики, багажные весы и паспорта", - говорится в сообщении.
По словам туристов, на своих внедорожниках в сопровождении двух военных автомобилей они проехали к дому местного губернатора, а через пару часов силовики сообщили, что их автомобили остаются Файя-Ларжо, а их на самолете отправляют в Нджамену. На военном самолете путешественников доставили в столицу Чада. Полет продолжался чуть менее двух часов, тогда как аналогичный путь на машинах - 1 тысяча километров по пустыням и бездорожью - занял бы около четырех дней. По прилету задержанных встретило "военное руководство".
Блогер Илья Варламов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 14:01
Блогера Варламова задержали в Южном Судане
"Единственное, что мы смогли услышать от одного русскоговорящего генерала - то, что зона от Файя Ларжо до Нджамены опасна и это есть причина нашей срочной эвакуации. Правда, это не проясняло изъятие наших документов и техники. Вопреки нашим ожиданиям, вместо допроса и заключения, нас отвезли в отель, причем за счет ведомства. На следующий день утром мы сразу проинформировали российское и французское посольства (у нас в группе гражданка ЕС). Пока уже шесть дней никаких официальных новостей нет. Мы также сидим в отеле, без документов, без телефонов и без понимания того, что же с нами случилось и каковы перспективы", - написал Камерзанов на своей странице "ВКонтакте".
В паблике АСТ-54 уточняется, что туристы уже неделю без своих документов и техники находятся в гостинице La Residence Hotel N'Djamena и не имеют никакой информации о происходящем.
 
ТуризмНовости - ТуризмКамерунЧадНджаменаЯундеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:33США зря ожидают возобновления диалога с КНДР, заявили в Пхеньяне
08:25Переболевший COVID-19 врио главы Мордовии привился "Спутником V"
08:23Синоптики предупредили москвичей о возможном температурном рекорде
08:16Советский ветеран из Нью-Йорка рассказал о первом и последнем дне ВОВ
08:15В Чаде задержали группу российских путешественников
08:11США вошли в десятку лидеров покупателей российской икры
08:00На Камчатке супругов осудили за убийство трехмесячного ребенка
08:00Жара обойдется в миллиарды. Откуда ажиотажный спрос на российский газ
08:00Перекладывание вины. Почему в Армении победил проигравший Пашинян
07:14Эксперт рассказал, как защитить банковскую карту в период летних отпусков
07:07В ФСБ рассказали о жестоких экспериментах нацистских врачей в Крыму
07:02В Брестской крепости прошли мероприятия по случаю 80-летия начала ВОВ
06:48СМИ: правительство поддержало новый штраф за выброс мусора
06:38Гинцбург рассказал, каким препаратом можно ревакцинироваться от COVID-19
06:29Во Владивостоке ребенка-инвалида изъяли из семьи
06:19В красноярском нацпарке при нападении медведя на туристов погиб подросток
06:13Исследование: каждый пятый россиянин работает в отпуске
06:08Москва будет поддерживать Минск вплоть до "критических обстоятельств"
06:02Антонов: сейчас вырабатывается уравнение безопасности России и США
05:59Антонов: нужно решать проблему отнятой российской дипсобственности в США
Лента новостейМолния