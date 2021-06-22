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На Сицилии "булочник" работал стоматологом
На Сицилии "булочник" работал стоматологом - РИА Новости, 22.06.2021
На Сицилии "булочник" работал стоматологом
Финансовая гвардия Италии обнаружила в сицилийском городе Мессина подпольного стоматолога, который по документам числился пекарем. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T22:31
2021-06-22T22:31
италия
в мире
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РИМ, 22 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Финансовая гвардия Италии обнаружила в сицилийском городе Мессина подпольного стоматолога, который по документам числился пекарем.Как сообщает силовое подразделение минфина, расследование в отношении мошенника началось после того, как правоохранители заметили постоянный поток людей в и из его квартиры в пригороде Мессины. Простая проверка показала, что мужчина имел статус налогоплательщика в качестве булочника.На месте выяснилось, что итальянец "оборудовал настоящий стоматологический кабинет с необходимой аппаратурой, состоящий из комнаты и даже зуботехнической лаборатории, которые не подвергались санитарной обработке и находились в недопустимых санитарно-гигиенических условиях", говорится в сообщении.Лжедантист вел работу без лицензии несколько лет и успел обрасти постоянной клиентурой – его пациенты попадали к нему на прием по телефонному звонку.Фингвардия наложила на предприятие 55-летнего сицилийца арест, а его материалы переданы в судебные органы по обвинению противозаконной медицинской деятельности. Кроме того, ему предстоит подвергнуться налоговой проверке из-за отсутствия какой-либо информации о полученных доходах.
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италия, в мире
На Сицилии "булочник" работал стоматологом
22:31 22.06.2021
 
CC BY 2.0 / sctkirk / SalemiГород Салеми на острове Сицилия, Италия
Город Салеми на острове Сицилия, Италия - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
CC BY 2.0 / sctkirk / Salemi

На Сицилии "булочник" работал стоматологом

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РИМ, 22 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Финансовая гвардия Италии обнаружила в сицилийском городе Мессина подпольного стоматолога, который по документам числился пекарем.
Как сообщает силовое подразделение минфина, расследование в отношении мошенника началось после того, как правоохранители заметили постоянный поток людей в и из его квартиры в пригороде Мессины. Простая проверка показала, что мужчина имел статус налогоплательщика в качестве булочника.
На месте выяснилось, что итальянец "оборудовал настоящий стоматологический кабинет с необходимой аппаратурой, состоящий из комнаты и даже зуботехнической лаборатории, которые не подвергались санитарной обработке и находились в недопустимых санитарно-гигиенических условиях", говорится в сообщении.
Лжедантист вел работу без лицензии несколько лет и успел обрасти постоянной клиентурой – его пациенты попадали к нему на прием по телефонному звонку.
Фингвардия наложила на предприятие 55-летнего сицилийца арест, а его материалы переданы в судебные органы по обвинению противозаконной медицинской деятельности. Кроме того, ему предстоит подвергнуться налоговой проверке из-за отсутствия какой-либо информации о полученных доходах.
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