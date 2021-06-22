https://ria.ru/20210622/bulochnik-1738159842.html

На Сицилии "булочник" работал стоматологом

На Сицилии "булочник" работал стоматологом - РИА Новости, 22.06.2021

На Сицилии "булочник" работал стоматологом

Финансовая гвардия Италии обнаружила в сицилийском городе Мессина подпольного стоматолога, который по документам числился пекарем. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T22:31

2021-06-22T22:31

2021-06-22T22:31

италия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582345173_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b5f8022bd902b21ddd6e3d9725a4afa8.jpg

РИМ, 22 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Финансовая гвардия Италии обнаружила в сицилийском городе Мессина подпольного стоматолога, который по документам числился пекарем.Как сообщает силовое подразделение минфина, расследование в отношении мошенника началось после того, как правоохранители заметили постоянный поток людей в и из его квартиры в пригороде Мессины. Простая проверка показала, что мужчина имел статус налогоплательщика в качестве булочника.На месте выяснилось, что итальянец "оборудовал настоящий стоматологический кабинет с необходимой аппаратурой, состоящий из комнаты и даже зуботехнической лаборатории, которые не подвергались санитарной обработке и находились в недопустимых санитарно-гигиенических условиях", говорится в сообщении.Лжедантист вел работу без лицензии несколько лет и успел обрасти постоянной клиентурой – его пациенты попадали к нему на прием по телефонному звонку.Фингвардия наложила на предприятие 55-летнего сицилийца арест, а его материалы переданы в судебные органы по обвинению противозаконной медицинской деятельности. Кроме того, ему предстоит подвергнуться налоговой проверке из-за отсутствия какой-либо информации о полученных доходах.

https://ria.ru/20210426/malta-1729638735.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, в мире