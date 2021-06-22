https://ria.ru/20210622/bezrabotitsa-1738125226.html
В России снизилось число зарегистрированных безработных
В России снизилось число зарегистрированных безработных - РИА Новости, 22.06.2021
В России снизилось число зарегистрированных безработных
Число зарегистрированных безработных в РФ за месяц снизилось до 1,292 миллиона человек, следует из данных Минтруда, представленных к очередному заседанию... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T17:37
2021-06-22T17:37
2021-06-22T17:37
россия
антон котяков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156377/85/1563778570_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_6c03a518f5092733cec7b39ecc60226f.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число зарегистрированных безработных в РФ за месяц снизилось до 1,292 миллиона человек, следует из данных Минтруда, представленных к очередному заседанию Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что на 12 мая безработными в РФ зарегистрированы менее 1 миллиона 530 тысяч человек."По состоянию на 15 июня 2021 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 1 292,21 тысячи человек, количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 2 134,25 тысячи единиц", - говорится в документе.
https://ria.ru/20210413/posobie-1728119822.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156377/85/1563778570_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_af86c17f69e1e0351a171c7f574dd777.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон котяков, общество
В России снизилось число зарегистрированных безработных
В России число зарегистрированных безработных снизилось до 1,292 миллиона человек