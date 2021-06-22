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В России снизилось число зарегистрированных безработных
В России снизилось число зарегистрированных безработных - РИА Новости, 22.06.2021
В России снизилось число зарегистрированных безработных
Число зарегистрированных безработных в РФ за месяц снизилось до 1,292 миллиона человек, следует из данных Минтруда, представленных к очередному заседанию... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T17:37
2021-06-22T17:37
россия
антон котяков
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число зарегистрированных безработных в РФ за месяц снизилось до 1,292 миллиона человек, следует из данных Минтруда, представленных к очередному заседанию Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что на 12 мая безработными в РФ зарегистрированы менее 1 миллиона 530 тысяч человек."По состоянию на 15 июня 2021 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 1 292,21 тысячи человек, количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 2 134,25 тысячи единиц", - говорится в документе.
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россия, антон котяков, общество
В России снизилось число зарегистрированных безработных
17:37 22.06.2021
 
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Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В России число зарегистрированных безработных снизилось до 1,292 миллиона человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число зарегистрированных безработных в РФ за месяц снизилось до 1,292 миллиона человек, следует из данных Минтруда, представленных к очередному заседанию Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что на 12 мая безработными в РФ зарегистрированы менее 1 миллиона 530 тысяч человек.
"По состоянию на 15 июня 2021 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 1 292,21 тысячи человек, количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 2 134,25 тысячи единиц", - говорится в документе.
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РоссияАнтон КотяковОбщество
 
 
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