https://ria.ru/20210622/bezrabotitsa-1738125226.html

В России снизилось число зарегистрированных безработных

В России снизилось число зарегистрированных безработных - РИА Новости, 22.06.2021

В России снизилось число зарегистрированных безработных

Число зарегистрированных безработных в РФ за месяц снизилось до 1,292 миллиона человек, следует из данных Минтруда, представленных к очередному заседанию... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T17:37

2021-06-22T17:37

2021-06-22T17:37

россия

антон котяков

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число зарегистрированных безработных в РФ за месяц снизилось до 1,292 миллиона человек, следует из данных Минтруда, представленных к очередному заседанию Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что на 12 мая безработными в РФ зарегистрированы менее 1 миллиона 530 тысяч человек."По состоянию на 15 июня 2021 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 1 292,21 тысячи человек, количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 2 134,25 тысячи единиц", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210413/posobie-1728119822.html

россия

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2021

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россия, антон котяков, общество