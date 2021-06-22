https://ria.ru/20210622/benzin-1738148930.html
Минэнерго изучит, нужен ли запрет на экспорт бензина
Минэнерго изучит, нужен ли запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 22.06.2021
Минэнерго изучит, нужен ли запрет на экспорт бензина
Минэнерго РФ с учетом ситуации на российском топливном рынке в третьем квартале рассмотрит целесообразность временного запрета экспорта бензина и необходимость... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T20:10
2021-06-22T20:10
2021-06-22T20:37
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
цены на нефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572066757_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_735ddc04d762a8bc4c2606f34ac16739.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ с учетом ситуации на российском топливном рынке в третьем квартале рассмотрит целесообразность временного запрета экспорта бензина и необходимость заключения соглашений с нефтяниками о максимумах региональных оптовых цен, говорится в сообщении правительства.Соответствующее поручение ведомству дал вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания во вторник с представителями нефтегазовых компаний по ценам на нефтепродукты. Вице-премьер отметил необходимость дополнительно проработать меры по стабилизации цен на оптовом рынке."Минэнерго России с учетом ситуации на рынке нефтепродуктов в третьем квартале 2021 года рассмотреть вопросы целесообразности введения временного запрета экспорта бензина, а также изучить необходимость заключения с нефтяными компаниями соглашений по установлению максимально допустимых индикативных значений региональных оптовых цен, которые обеспечивают необходимую маржинальность розничного рынка, а также проработать их параметры", - поручил Новак.По его словам, на внутренний рынок РФ сейчас давят растущие цены на нефть. Однако розничная стоимость топлива на АЗС увеличивается в пределах инфляции, и ситуация пока в полной мере стабилизирована.
https://ria.ru/20210616/toplivo-1737168724.html
https://ria.ru/20210531/benzin-1734858401.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572066757_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_729e9f02a71c0a5a206c033dca52ff52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика
Минэнерго изучит, нужен ли запрет на экспорт бензина
20:10 22.06.2021 (обновлено: 20:37 22.06.2021)
Новак поручил Минэнерго изучить целесообразность временного запрета на экспорт бензина