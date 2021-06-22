https://ria.ru/20210622/benzin-1738148930.html

Минэнерго изучит, нужен ли запрет на экспорт бензина

Минэнерго изучит, нужен ли запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 22.06.2021

Минэнерго изучит, нужен ли запрет на экспорт бензина

Минэнерго РФ с учетом ситуации на российском топливном рынке в третьем квартале рассмотрит целесообразность временного запрета экспорта бензина и необходимость... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T20:10

2021-06-22T20:10

2021-06-22T20:37

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

цены на нефть

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

александр новак

экономика

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ с учетом ситуации на российском топливном рынке в третьем квартале рассмотрит целесообразность временного запрета экспорта бензина и необходимость заключения соглашений с нефтяниками о максимумах региональных оптовых цен, говорится в сообщении правительства.Соответствующее поручение ведомству дал вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания во вторник с представителями нефтегазовых компаний по ценам на нефтепродукты. Вице-премьер отметил необходимость дополнительно проработать меры по стабилизации цен на оптовом рынке."Минэнерго России с учетом ситуации на рынке нефтепродуктов в третьем квартале 2021 года рассмотреть вопросы целесообразности введения временного запрета экспорта бензина, а также изучить необходимость заключения с нефтяными компаниями соглашений по установлению максимально допустимых индикативных значений региональных оптовых цен, которые обеспечивают необходимую маржинальность розничного рынка, а также проработать их параметры", - поручил Новак.По его словам, на внутренний рынок РФ сейчас давят растущие цены на нефть. Однако розничная стоимость топлива на АЗС увеличивается в пределах инфляции, и ситуация пока в полной мере стабилизирована.

https://ria.ru/20210616/toplivo-1737168724.html

https://ria.ru/20210531/benzin-1734858401.html

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россия, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика