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https://ria.ru/20210622/benzin-1738148930.html
Минэнерго изучит, нужен ли запрет на экспорт бензина
Минэнерго изучит, нужен ли запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 22.06.2021
Минэнерго изучит, нужен ли запрет на экспорт бензина
Минэнерго РФ с учетом ситуации на российском топливном рынке в третьем квартале рассмотрит целесообразность временного запрета экспорта бензина и необходимость... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T20:10
2021-06-22T20:37
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
цены на нефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
экономика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ с учетом ситуации на российском топливном рынке в третьем квартале рассмотрит целесообразность временного запрета экспорта бензина и необходимость заключения соглашений с нефтяниками о максимумах региональных оптовых цен, говорится в сообщении правительства.Соответствующее поручение ведомству дал вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания во вторник с представителями нефтегазовых компаний по ценам на нефтепродукты. Вице-премьер отметил необходимость дополнительно проработать меры по стабилизации цен на оптовом рынке."Минэнерго России с учетом ситуации на рынке нефтепродуктов в третьем квартале 2021 года рассмотреть вопросы целесообразности введения временного запрета экспорта бензина, а также изучить необходимость заключения с нефтяными компаниями соглашений по установлению максимально допустимых индикативных значений региональных оптовых цен, которые обеспечивают необходимую маржинальность розничного рынка, а также проработать их параметры", - поручил Новак.По его словам, на внутренний рынок РФ сейчас давят растущие цены на нефть. Однако розничная стоимость топлива на АЗС увеличивается в пределах инфляции, и ситуация пока в полной мере стабилизирована.
https://ria.ru/20210616/toplivo-1737168724.html
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россия, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика
Минэнерго изучит, нужен ли запрет на экспорт бензина
20:10 22.06.2021 (обновлено: 20:37 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Новак поручил Минэнерго изучить целесообразность временного запрета на экспорт бензина

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ с учетом ситуации на российском топливном рынке в третьем квартале рассмотрит целесообразность временного запрета экспорта бензина и необходимость заключения соглашений с нефтяниками о максимумах региональных оптовых цен, говорится в сообщении правительства.
Соответствующее поручение ведомству дал вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания во вторник с представителями нефтегазовых компаний по ценам на нефтепродукты. Вице-премьер отметил необходимость дополнительно проработать меры по стабилизации цен на оптовом рынке.
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"Минэнерго России с учетом ситуации на рынке нефтепродуктов в третьем квартале 2021 года рассмотреть вопросы целесообразности введения временного запрета экспорта бензина, а также изучить необходимость заключения с нефтяными компаниями соглашений по установлению максимально допустимых индикативных значений региональных оптовых цен, которые обеспечивают необходимую маржинальность розничного рынка, а также проработать их параметры", - поручил Новак.
По его словам, на внутренний рынок РФ сейчас давят растущие цены на нефть. Однако розничная стоимость топлива на АЗС увеличивается в пределах инфляции, и ситуация пока в полной мере стабилизирована.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакЭкономика
 
 
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