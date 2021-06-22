https://ria.ru/20210622/belgu-1737934580.html
Ученые объяснили, кто рискует заболеть гипертонией
Ученые объяснили, кто рискует заболеть гипертонией - РИА Новости, 22.06.2021
Ученые объяснили, кто рискует заболеть гипертонией
Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") выявили генетический фактор риска возникновения... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T09:00
2021-06-22T09:00
2021-06-22T12:09
здоровье
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белгородский государственный университет
гипертония
наука
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") выявили генетический фактор риска возникновения гипертонической болезни у европейского населения Центральной России. На основе полученных данных медики смогут своевременно начать профилактику в группах риска. Статья опубликована в высокорейтинговом научном журнале Scientific Reports.По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания признаны одной из ведущих причин смертности в мире. По мнению ученых, наибольшую угрозу среди них представляет эссенциальная гипертензия – хроническое заболевание, выражающееся в длительном и устойчивом повышении артериального давления.По некоторым прогнозам, количество людей, страдающих от эссенциальной гипертензии, к 2025 году достигнет 1,5 млрд человек, рассказали исследователи НИУ "БелГУ". По данным статистики, от осложнений эссенциальной гипертензии – инсульта, инфаркта миокарда, почечной недостаточности и других – в мире ежегодно умирают более 9 млн человек.Ученые отмечают, что развитие этого хронического заболевания определяется сложными механизмами взаимодействия генетических факторов и факторов окружающей среды. Так, например, по результатам мировых исследований, однонуклеотидные полиморфизмы генов матриксных металлопротениза (ММР) связаны с эссенциальной гипертензией и ее осложнениями у населения Австралии, Швеции, США, Бразилии и Сербии.Специалисты НИУ "БелГУ" провели аналогичное исследование в Центральной России и установили взаимосвязь между однонуклеотидным полиморфизмом семи генов MMP и развитием эссенциальной гипертензии у местного населения.В исследовании приняли участие более 1400 пациентов Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа: в состав экспериментальной группы вошли 939 человек с эссенциальной гипертензией, а в состав контрольной группы – 466 пациентов без этого недуга."Дополнительными критериями отбора участников эксперимента были самоидентификация в качестве русских и происхождение, связанное с территорией Центральной части России. Нам удалось установить, что генетический полиморфизм локуса rs11568818 MMP7 и ген-генные взаимодействия восьми однонуклеотидных полиморфизмов связаны с риском развития эссенциальной гипертензией в европейской популяции Центральной России", – рассказал заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин НИУ "БелГУ" Михаил Чурносов.Ссылаясь на мировые исследования, ученый обратил внимание на интересный феномен: экспериментальные данные о возможном влиянии этого маркера на развитие сердечно-сосудистых заболеваний у разных этнических групп были несколько противоречивыми. Например, у носителей генотипа GG rs11568818 MMP7 в популяции Швеции был обнаружен повышенный риск развития сердечно-сосудистой патологии, в то время как в популяциях Индии, Мексики и Турции не была найдена связь между присутствием этого маркера и эссенциальной гипертензией с ее осложнениями."Возможно, наблюдаемые несоответствия связаны с различиями в методике исследований, с этническими особенностями механизмов развития и средовых факторов риска этого заболевания, а также с этническими различиями в генетической структуре рассматриваемых популяций. Это предстоит выяснить в перспективе”, – рассказал Михаил Чурносов.Ученые НИУ "БелГУ" также подробно изучили и обобщили фенотипические характеристики участников эксперимента. Выяснилось, что пациенты с эссенциальной гипертензией в среднем имеют более высокий индекс массы тела, уровень холестерина и глюкозы, курят и злоупотребляют алкоголем.
https://ria.ru/20210406/chay-1727092369.html
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здоровье, россия, белгородский государственный университет, гипертония, университетская наука, навигатор абитуриента
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости.
Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ"
) выявили генетический фактор риска возникновения гипертонической болезни у европейского населения Центральной России. На основе полученных данных медики смогут своевременно начать профилактику в группах риска. Статья опубликована в высокорейтинговом научном журнале Scientific Reports
.
По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания
признаны одной из ведущих причин смертности в мире. По мнению ученых, наибольшую угрозу среди них представляет эссенциальная гипертензия – хроническое заболевание, выражающееся в длительном и устойчивом повышении артериального давления.
По некоторым прогнозам, количество людей, страдающих от эссенциальной гипертензии, к 2025 году достигнет 1,5 млрд человек, рассказали исследователи НИУ "БелГУ". По данным статистики, от осложнений эссенциальной гипертензии – инсульта, инфаркта миокарда, почечной недостаточности и других – в мире ежегодно умирают более 9 млн человек.
Ученые отмечают, что развитие этого хронического заболевания определяется сложными механизмами взаимодействия генетических факторов и факторов окружающей среды. Так, например, по результатам мировых исследований, однонуклеотидные полиморфизмы генов матриксных металлопротениза (ММР) связаны с эссенциальной гипертензией и ее осложнениями у населения Австралии, Швеции, США, Бразилии и Сербии.
Специалисты НИУ "БелГУ" провели аналогичное исследование в Центральной России и установили взаимосвязь между однонуклеотидным полиморфизмом семи генов MMP и развитием эссенциальной гипертензии у местного населения.
В исследовании приняли участие более 1400 пациентов Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа: в состав экспериментальной группы вошли 939 человек с эссенциальной гипертензией, а в состав контрольной группы – 466 пациентов без этого недуга.
"Дополнительными критериями отбора участников эксперимента были самоидентификация в качестве русских и происхождение, связанное с территорией Центральной части России. Нам удалось установить, что генетический полиморфизм локуса rs11568818 MMP7 и ген-генные взаимодействия восьми однонуклеотидных полиморфизмов связаны с риском развития эссенциальной гипертензией в европейской популяции Центральной России", – рассказал заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин НИУ "БелГУ" Михаил Чурносов.
Ссылаясь на мировые исследования, ученый обратил внимание на интересный феномен: экспериментальные данные о возможном влиянии этого маркера на развитие сердечно-сосудистых заболеваний у разных этнических групп были несколько противоречивыми. Например, у носителей генотипа GG rs11568818 MMP7 в популяции Швеции был обнаружен повышенный риск развития сердечно-сосудистой патологии, в то время как в популяциях Индии, Мексики и Турции не была найдена связь между присутствием этого маркера и эссенциальной гипертензией с ее осложнениями.
"Возможно, наблюдаемые несоответствия связаны с различиями в методике исследований, с этническими особенностями механизмов развития и средовых факторов риска этого заболевания, а также с этническими различиями в генетической структуре рассматриваемых популяций. Это предстоит выяснить в перспективе”, – рассказал Михаил Чурносов.
Ученые НИУ "БелГУ" также подробно изучили и обобщили фенотипические характеристики участников эксперимента. Выяснилось, что пациенты с эссенциальной гипертензией в среднем имеют более высокий индекс массы тела, уровень холестерина и глюкозы, курят и злоупотребляют алкоголем.