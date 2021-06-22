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Байдена возмутила "смехотворная" зарплата американских пожарных
Байдена возмутила "смехотворная" зарплата американских пожарных - РИА Новости, 22.06.2021
Байдена возмутила "смехотворная" зарплата американских пожарных
Президент США Джо Байден узнал зарплату американских пожарных и стукнул по столу в Белом доме, назвав ее "смехотворной", сообщают журналисты пула Белого дома. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T22:47
2021-06-22T22:47
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден узнал зарплату американских пожарных и стукнул по столу в Белом доме, назвав ее "смехотворной", сообщают журналисты пула Белого дома.Как говорится в сообщении журналистского пула, на встрече с руководством Федерального управления по чрезвычайным ситуациям Байден узнал, что пожарный в США получает лишь 13 долларов в час. Журналисты информируют, что президент США ударил по столу и назвал эту цифру "смехотворной".Байден, согласно сообщению, заявил, что на грядущей неделе встретится с губернаторами западных штатов, чтобы обсудить подготовку к периоду лесных пожаров.
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джо байден, сша, в мире
Байдена возмутила "смехотворная" зарплата американских пожарных
22:47 22.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Байден узнал зарплату американских пожарных и стукнул по столу, назвав ее "смехотворной"

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден узнал зарплату американских пожарных и стукнул по столу в Белом доме, назвав ее "смехотворной", сообщают журналисты пула Белого дома.
Как говорится в сообщении журналистского пула, на встрече с руководством Федерального управления по чрезвычайным ситуациям Байден узнал, что пожарный в США получает лишь 13 долларов в час. Журналисты информируют, что президент США ударил по столу и назвал эту цифру "смехотворной".
Байден, согласно сообщению, заявил, что на грядущей неделе встретится с губернаторами западных штатов, чтобы обсудить подготовку к периоду лесных пожаров.
 
Джо БайденСШАВ мире
 
 
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