https://ria.ru/20210622/bayden-1738137851.html

Католическая церковь может отлучить Байдена от причастия

Католическая церковь может отлучить Байдена от причастия - РИА Новости, 22.06.2021

Католическая церковь может отлучить Байдена от причастия

Католические епископы США намерены подготовить документ, согласно которому поддерживающим аборты и эвтаназию политикам могут запретить причащаться. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T20:00

2021-06-22T20:00

2021-06-22T20:00

религия и мировоззрение

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МОСКВА 22 июн - РИА Новости, Никита Бизин. Католические епископы США намерены подготовить документ, согласно которому поддерживающим аборты и эвтаназию политикам могут запретить причащаться.Соответствующий документ американское духовенство обсудило на генеральной ассамблее Конференции католических епископов США. Его действие распространяется на всех католиков, занимающих общественно-значимые должности. Прежде всего под него подпадает американский президент Джо Байден, который, по данным СМИ, еженедельно участвует в мессе и при этом открыто поддерживает аборты."Евхаристия (причастие - ред.) - это сам Христос. Это личность, которую мы встречаем", - заявил в ходе пленарного заседания апостольский нунций (посол Ватикана) в США Кристоф Пьер. Его слова приводит официальный сайт Конференции. Ранее Байдена уже отлучали от причастия - в 2019 году. Однако церковный запрет был недолгим. Несмотря на это проблема не разрешилась. Так, скандал вызвало поздравительное письмо от главы Конференции католических епископов Хосе Гомеса по случаю инаугурации в конце января. В своем послании президенту священнослужитель напомнил, что глава Белого дома "пообещал проводить политику, которая будет способствовать моральному злу, угрожать жизни и достоинству человека, особенно в области абортов, контрацепции, брака и пола".

https://ria.ru/20210205/bayden-1596065580.html

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джо байден, ватикан, сша