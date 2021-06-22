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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210622/bayden-1738137851.html
Католическая церковь может отлучить Байдена от причастия
Католическая церковь может отлучить Байдена от причастия - РИА Новости, 22.06.2021
Католическая церковь может отлучить Байдена от причастия
Католические епископы США намерены подготовить документ, согласно которому поддерживающим аборты и эвтаназию политикам могут запретить причащаться. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T20:00
2021-06-22T20:00
религия и мировоззрение
джо байден
ватикан
сша
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МОСКВА 22 июн - РИА Новости, Никита Бизин. Католические епископы США намерены подготовить документ, согласно которому поддерживающим аборты и эвтаназию политикам могут запретить причащаться.Соответствующий документ американское духовенство обсудило на генеральной ассамблее Конференции католических епископов США. Его действие распространяется на всех католиков, занимающих общественно-значимые должности. Прежде всего под него подпадает американский президент Джо Байден, который, по данным СМИ, еженедельно участвует в мессе и при этом открыто поддерживает аборты."Евхаристия (причастие - ред.) - это сам Христос. Это личность, которую мы встречаем", - заявил в ходе пленарного заседания апостольский нунций (посол Ватикана) в США Кристоф Пьер. Его слова приводит официальный сайт Конференции. Ранее Байдена уже отлучали от причастия - в 2019 году. Однако церковный запрет был недолгим. Несмотря на это проблема не разрешилась. Так, скандал вызвало поздравительное письмо от главы Конференции католических епископов Хосе Гомеса по случаю инаугурации в конце января. В своем послании президенту священнослужитель напомнил, что глава Белого дома "пообещал проводить политику, которая будет способствовать моральному злу, угрожать жизни и достоинству человека, особенно в области абортов, контрацепции, брака и пола".
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джо байден, ватикан, сша

Католическая церковь может отлучить Байдена от причастия

20:00 22.06.2021
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
© POOL
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МОСКВА 22 июн - РИА Новости, Никита Бизин. Католические епископы США намерены подготовить документ, согласно которому поддерживающим аборты и эвтаназию политикам могут запретить причащаться.
Соответствующий документ американское духовенство обсудило на генеральной ассамблее Конференции католических епископов США. Его действие распространяется на всех католиков, занимающих общественно-значимые должности. Прежде всего под него подпадает американский президент Джо Байден, который, по данным СМИ, еженедельно участвует в мессе и при этом открыто поддерживает аборты.
"Евхаристия (причастие - ред.) - это сам Христос. Это личность, которую мы встречаем", - заявил в ходе пленарного заседания апостольский нунций (посол Ватикана) в США Кристоф Пьер. Его слова приводит официальный сайт Конференции.
Ранее Байдена уже отлучали от причастия - в 2019 году. Однако церковный запрет был недолгим. Несмотря на это проблема не разрешилась. Так, скандал вызвало поздравительное письмо от главы Конференции католических епископов Хосе Гомеса по случаю инаугурации в конце января. В своем послании президенту священнослужитель напомнил, что глава Белого дома "пообещал проводить политику, которая будет способствовать моральному злу, угрожать жизни и достоинству человека, особенно в области абортов, контрацепции, брака и пола".
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