Католическая церковь может отлучить Байдена от причастия
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
© POOL
МОСКВА 22 июн - РИА Новости, Никита Бизин. Католические епископы США намерены подготовить документ, согласно которому поддерживающим аборты и эвтаназию политикам могут запретить причащаться.
Соответствующий документ американское духовенство обсудило на генеральной ассамблее Конференции католических епископов США. Его действие распространяется на всех католиков, занимающих общественно-значимые должности. Прежде всего под него подпадает американский президент Джо Байден, который, по данным СМИ, еженедельно участвует в мессе и при этом открыто поддерживает аборты.
"Евхаристия (причастие - ред.) - это сам Христос. Это личность, которую мы встречаем", - заявил в ходе пленарного заседания апостольский нунций (посол Ватикана) в США Кристоф Пьер. Его слова приводит официальный сайт Конференции.
Ранее Байдена уже отлучали от причастия - в 2019 году. Однако церковный запрет был недолгим. Несмотря на это проблема не разрешилась. Так, скандал вызвало поздравительное письмо от главы Конференции католических епископов Хосе Гомеса по случаю инаугурации в конце января. В своем послании президенту священнослужитель напомнил, что глава Белого дома "пообещал проводить политику, которая будет способствовать моральному злу, угрожать жизни и достоинству человека, особенно в области абортов, контрацепции, брака и пола".