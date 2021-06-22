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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210622/babariko-1738052870.html
В Белоруссии прокурор запросил 15 лет лишения свободы для Бабарико
В Белоруссии прокурор запросил 15 лет лишения свободы для Бабарико - РИА Новости, 22.06.2021
В Белоруссии прокурор запросил 15 лет лишения свободы для Бабарико
Прокурор в ходе судебного заседания в Минске по уголовному делу Белгазпромбанка запросил для экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:01
2021-06-22T12:12
протесты в белоруссии
дело белгазпромбанка
виктор бабарико
белоруссия
в мире
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МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Прокурор в ходе судебного заседания в Минске по уголовному делу Белгазпромбанка запросил для экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего председателя правления банка Виктора Бабарико наказание в виде 15 лет колонии усиленного режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Окончательно назначить Бабарико 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима, с лишением права занимать руководящие должности", - сказал представитель гособвинения.Разбирательство по уголовному делу Белгазпромбанка началось в Минске в феврале. Рассмотрение ведет Верховный суд Белоруссии в выездном заседании в здании суда Московского района Минска. Всего в уголовном деле восемь фигурантов. С начала судебного заседания на процессе зачитали 120 томов материалов уголовного дела, допросили более 50 свидетелей.Бабарико сложил свои полномочия в банке в мае 2020 года в связи с решением баллотироваться в президенты Белоруссии. Однако кандидатом на высший государственный пост он зарегистрирован не был и на момент рассмотрения этого вопроса в ЦИК республики уже находился под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.По данным белорусских правоохранительных органов, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.Бабарико обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Ему вменяется в вину также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико, в соответствии с белорусским законодательством, грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Ранее бывший банкир отказался заключить соглашение со следствием, он единственный из всех фигурантов уголовного дела вину не признал и отказался от дачи показаний на этапе следствия.
https://ria.ru/20210329/babariko-1603253907.html
https://ria.ru/20210614/protasevich-1736987994.html
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дело белгазпромбанка, виктор бабарико, белоруссия, в мире
В Белоруссии прокурор запросил 15 лет лишения свободы для Бабарико
12:01 22.06.2021 (обновлено: 12:12 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске
Сотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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В Белоруссии прокурор запросил 15 лет лишения свободы для экс-главы Белгазпромбанка Бабарико

Читать ria.ru в
МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Прокурор в ходе судебного заседания в Минске по уголовному делу Белгазпромбанка запросил для экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего председателя правления банка Виктора Бабарико наказание в виде 15 лет колонии усиленного режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Окончательно назначить Бабарико 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима, с лишением права занимать руководящие должности", - сказал представитель гособвинения.
Разбирательство по уголовному делу Белгазпромбанка началось в Минске в феврале. Рассмотрение ведет Верховный суд Белоруссии в выездном заседании в здании суда Московского района Минска. Всего в уголовном деле восемь фигурантов. С начала судебного заседания на процессе зачитали 120 томов материалов уголовного дела, допросили более 50 свидетелей.
Бабарико сложил свои полномочия в банке в мае 2020 года в связи с решением баллотироваться в президенты Белоруссии. Однако кандидатом на высший государственный пост он зарегистрирован не был и на момент рассмотрения этого вопроса в ЦИК республики уже находился под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.
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По данным белорусских правоохранительных органов, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.
Бабарико обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Ему вменяется в вину также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико, в соответствии с белорусским законодательством, грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Ранее бывший банкир отказался заключить соглашение со следствием, он единственный из всех фигурантов уголовного дела вину не признал и отказался от дачи показаний на этапе следствия.
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Протесты в БелоруссииДело БелгазпромбанкаВиктор БабарикоБелоруссияВ мире
 
 
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