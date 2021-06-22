Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210622/avariya-1738094211.html
Воронежцы остались без воды в жару из-за аварии на водопроводе
Воронежцы остались без воды в жару из-за аварии на водопроводе - РИА Новости, 22.06.2021
Воронежцы остались без воды в жару из-за аварии на водопроводе
Авария на водопроводе оставила без водоснабжения в 33-градусную жару несколько тысяч жителей микрорайона Придонской в Воронеже, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:28
2021-06-22T15:28
жкх
росводоканал
воронеж
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581803300_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fb2fbf2f95954988372baf18d1cd3932.jpg
ВОРОНЕЖ, 22 июн - РИА Новости. Авария на водопроводе оставила без водоснабжения в 33-градусную жару несколько тысяч жителей микрорайона Придонской в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города."Авария по воде, работает "Росводоканал" на улице Папова, устраняют утечку", - пояснил собеседник агентства.По его словам, воды нет в многоэтажных домах по улицам Папова, Киселева, 232-й стрелковой дивизии, понижено давление в соседнем микрорайоне Подклетное.Сейчас в Воронеже +33 градуса, в регионе действует штормовое предупреждение из-за аномально высокой температуры.В микрорайоне Придонской проживают около 18 тысяч человек.В конце прошлой недели из-за порыва на магистральном водопроводе без воды остались Железнодорожный и Левобережный районы Воронежа с населением более 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20210515/voda-1732437240.html
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581803300_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c31aa41ac54cf1aad89cd1ef1b16db1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх, росводоканал, воронеж, происшествия
Воронежцы остались без воды в жару из-за аварии на водопроводе
15:28 22.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУльтрафильтрационные мембранные модули на Западной станции водоподготовки МВК АО "Мосводоканал"
Ультрафильтрационные мембранные модули на Западной станции водоподготовки МВК АО Мосводоканал - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

Жители микрорайона в Воронеже остались в 33-градусную жару без воды из-за аварии

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 22 июн - РИА Новости. Авария на водопроводе оставила без водоснабжения в 33-градусную жару несколько тысяч жителей микрорайона Придонской в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.
"Авария по воде, работает "Росводоканал" на улице Папова, устраняют утечку", - пояснил собеседник агентства.
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 13:15
В Вязьме почти все жители остались без воды
По его словам, воды нет в многоэтажных домах по улицам Папова, Киселева, 232-й стрелковой дивизии, понижено давление в соседнем микрорайоне Подклетное.
Сейчас в Воронеже +33 градуса, в регионе действует штормовое предупреждение из-за аномально высокой температуры.
В микрорайоне Придонской проживают около 18 тысяч человек.
В конце прошлой недели из-за порыва на магистральном водопроводе без воды остались Железнодорожный и Левобережный районы Воронежа с населением более 300 тысяч человек.
 
ЖКХРосводоканалВоронежПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34СМИ: в России обсудят возможность введения акцизов на сладкие напитки
08:29В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
08:26Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
08:18В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
08:15В Японском море начались масштабные учения российских военных
08:14Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу, заявил климатолог
08:11Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата
08:03Москвичам пообещали двойной температурный рекорд
08:00"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии
07:40Иезуит рассказал о деятельности ордена в России
07:31МГУ возглавил рейтинг университетов, наиболее популярных у абитуриентов
07:30Священник опроверг популярные слухи об ордене иезуитов
07:24В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
07:13Каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот
07:09Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix
07:01Приморец угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина
07:00Ученые назвали еще одну опасность хронического стресса
06:56Норкин рассказал анекдот о вылете сборной России с ЕВРО-2020
06:32Минэнерго оценило ситуацию с дизелем и СУГ в России
06:31В Минэнерго рассказали, что влияет на цены на авиакеросин
Лента новостейМолния