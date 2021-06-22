https://ria.ru/20210622/avariya-1738094211.html

Воронежцы остались без воды в жару из-за аварии на водопроводе

Воронежцы остались без воды в жару из-за аварии на водопроводе - РИА Новости, 22.06.2021

Воронежцы остались без воды в жару из-за аварии на водопроводе

Авария на водопроводе оставила без водоснабжения в 33-градусную жару несколько тысяч жителей микрорайона Придонской в Воронеже, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:28

2021-06-22T15:28

2021-06-22T15:28

жкх

росводоканал

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 22 июн - РИА Новости. Авария на водопроводе оставила без водоснабжения в 33-градусную жару несколько тысяч жителей микрорайона Придонской в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города."Авария по воде, работает "Росводоканал" на улице Папова, устраняют утечку", - пояснил собеседник агентства.По его словам, воды нет в многоэтажных домах по улицам Папова, Киселева, 232-й стрелковой дивизии, понижено давление в соседнем микрорайоне Подклетное.Сейчас в Воронеже +33 градуса, в регионе действует штормовое предупреждение из-за аномально высокой температуры.В микрорайоне Придонской проживают около 18 тысяч человек.В конце прошлой недели из-за порыва на магистральном водопроводе без воды остались Железнодорожный и Левобережный районы Воронежа с населением более 300 тысяч человек.

https://ria.ru/20210515/voda-1732437240.html

воронеж

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, росводоканал, воронеж, происшествия